«الإمارات للدراجات» يستعيد الصدارة في سباق جيرو دي إيطاليا

«الإمارات للدراجات» يستعيد الصدارة في سباق جيرو دي إيطاليا
28 مايو 2026 13:39

روما (وام)
استعاد الإكوادوري جوناتان نارفايز، دراج فريق الإمارات - إكس آر جي، صدارة تصنيف النقاط والترتيب العام في طواف جيرو دي إيطاليا، عقب ختام المرحلة السابعة عشرة من السباق أمس، ليعود لارتداء القميص البنفسجي "ماجليا تشيكلامينو".
ونجح نارفايز في حصد النقاط الكاملة خلال سباق السرعة المتوسط، ليزيح الفرنسي بول مانييه دراج فريق سودال كويك-ستيب عن صدارة التصنيف، بعدما عزز فرصه في المنافسة على القميص البنفسجي بفضل ثلاثة انتصارات سابقة، حققها في مراحل الطواف هذا العام.
وبعد تحقيق هدف القميص البنفسجي، واصل فريق الإمارات - إكس آر جي سعيه لتحقيق الفوز الخامس له في مراحل السباق، إذ قدم أرييتا أداءً قوياً أنهاه بالمركز السادس، في المرحلة التي فاز بها الدنماركي مايكل فالجرين دراج فريق إي إف إديوكيشن - إيزي بوست.

