الخميس 28 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
وزير الرياضة الإيطالي يغلق باب «التأهل الاستثنائي» إلى مونديال 2026

28 مايو 2026 14:30

معتز الشامي (أبوظبي)
حسم وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي الجدل المتواصل حول إمكانية مشاركة منتخب إيطاليا في كأس العالم 2026 كبديل محتمل لإيران، مؤكداً أن "الآزوري" لا يجب أن يحصل على بطاقة التأهل إلا من خلال الملعب والتصفيات الرسمية.
وجاءت تصريحات الوزير الإيطالي بعد موجة واسعة من الشائعات التي انتشرت خلال الأسابيع الماضية، بشأن إمكانية استبعاد منتخب إيران من البطولة بسبب التوترات السياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، وهو ما فتح الباب أمام الحديث عن منح المقعد لمنتخب إيطاليا رغم فشله في التأهل.
وقال أبودي، في تصريحات نقلها وسائل الإعلام الإيطالية "لا أعتقد أن ذلك ممكن أو مناسب"، مشدداً على أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واضحة فيما يتعلق بآلية اختيار أي منتخب بديل.
وأضاف: "القوانين تنص على أن أي بديل يجب أن يكون من نفس الاتحاد القاري، لذلك لا أعتقد أنه ينبغي حتى التفكير في هذا الأمر، فمنتخب بحجم إيطاليا يجب أن يتأهل إلى كأس العالم داخل أرض الملعب".
وكانت التكهنات قد ازدادت خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد تصريحات باولو زامبولي، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والذي أشار إلى أنه ناقش فكرة مشاركة إيطاليا في البطولة مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.
ورغم حالة الجدل، فإن المنتخب الإيراني يستعد بشكل طبيعي للمشاركة في كأس العالم 2026، حيث من المنتظر أن يواجه منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا ضمن منافسات دور المجموعات، مع خوض مباراتين في مدينة لوس أنجلوس الأميركية وأخرى في مدينة سياتل.
وتأتي تصريحات وزير الرياضة الإيطالي لتغلق الباب أمام أي حديث عن مشاركة استثنائية للآزوري في المونديال، خاصة أن إيطاليا فشلت في حجز بطاقة التأهل عبر التصفيات، لتتواصل معاناة المنتخب الإيطالي مع كأس العالم خلال السنوات الأخيرة، بعد غيابه عن أكثر من نسخة سابقة رغم تاريخه الكبير في البطولة.

