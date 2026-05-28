رغم الموسم الصفري.. ريال مدريد يتربع على عرش أندية العالم بإيرادات تاريخية

معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل ريال مدريد تصدّره قائمة أندية كرة القدم الأعلى إيرادات في العالم للعام الثالث توالياً، وفقاً لما كشفه تقرير Deloitte «ديلويت». وخلال الموسم الماضي، أنهى النادي الملكي ميزانيته بإيرادات بلغت 1.16 مليار يورو، وهو رقم قياسي تاريخي، حيث تجاوز للمرة الثانية النادي حاجز المليار يورو من الإيرادات، رغم الموسم الصفري من البطولات.

لكن المؤشرات المالية للموسم الحالي تبدو أكثر طموحاً، حيث تشير التقديرات إلى تجاوز الإيرادات حاجز 1.2 مليار يورو، وهو رقم لم يسبق لأي مؤسسة رياضية أخرى الوصول إليه، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.

ومع نهاية الموسم، تدرك جميع الأندية ضرورة موازنة حساباتها لتلبية متطلبات الرقابة الاقتصادية، التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك لتجنب أي مشكلات تتعلق بتسجيل اللاعبين أو التعرض لعقوبات أوروبية محتملة، حيث تتحدث التقديرات الأولية الخاصة بإيرادات نادي ريال مدريد عن تحقيق رقم قياسي جديد، مدعوماً بشكل خاص بالنمو الكبير في القطاع التجاري.

وخلال موسم 2024-2025، حقق ريال مدريد إيرادات تجارية بلغت 594 مليون يورو، بزيادة وصلت إلى 23%، مدفوعةً بارتفاع مبيعات المنتجات الرسمية وإبرام عقود رعاية جديدة، كما شهد النادي زيادة ملحوظة في عائدات البطولات والتسويق وإيرادات الملعب.

أما فيما يتعلق بإيرادات المسابقات والمباريات الودية، فقد ساهمت العائدات الأولية من بطولة كأس العالم للأندية، في تعويض التراجع الطفيف مقارنة بالموسم السابق، الذي شهد نجاحاً استثنائياً بتحقيق لقبَي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في موسم 2023-2024.

وكان النادي قد وضع ضمن ميزانيته لهذا الموسم الوصول إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، وهو الهدف الذي نجح ألفارو أربيلوا في تحقيقه.

كما سجّل النادي 233 مليون يورو من إيرادات المباريات خلال موسم 2024-2025، وهو ثاني أعلى رقم يحققه أي نادٍ في التاريخ من هذا الجانب.

واستمرت هذه الإيرادات المرتفعة، رغم خوض الفريق مباراتين أقل في كأس الملك، في حين لعب العدد نفسه من مباريات دوري الأبطال، بعدما اضطر الفريق الملكي لخوض الملحق أمام بنفيكا من أجل التأهل إلى دور الـ16، كما تشمل إيرادات السنة المالية الحالية العائدات المرتبطة بمشاركة ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو في شهر يوليو الماضي خلال كأس العالم للأندية.

على الجانب الآخر، واستعداداً للموسم المقبل، جدّد ريال مدريد عقد الرعاية الرئيسي مع «طيران الإمارات»، كما دخل في مفاوضات متقدمة مع «أديداس» لتمديد الشراكة بين الطرفين.

ويمتد الاتفاق مع شركة الطيران حتى موسم 2030-2031، بقيمة تقارب 74 مليون يورو سنوياً، أما العقد الحالي مع «أديداس» الألمانية، فيستمر حتى عام 2029، لكن الطرفين يرغبان في توسيع الاتفاق ورفعه إلى مستوى أكبر، حيث يسعى النادي الملكي إلى أن تصل القيمة الإجمالية لرعاة قميصه إلى نحو 300 مليون يورو.