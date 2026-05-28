إنفاق أندية البريميرليج في 25«/ 26».. أرسنال أكبر الخاسرين وبورنموث أول الرابحين

معتز الشامي (أبوظبي)

أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مبالغ طائلة خلال سوق الانتقالات لموسم 2025-2026، في ظل المنافسة الشرسة داخل أقوى دوري كرة قدم من الناحية المالية في العالم.

أنهت 4 أندية فقط من أصل 20 فريقاً في البريميرليج سوق الانتقالات بتحقيق أرباح، بينما واصلت بقية الفرق ضخ أموال ضخمة لتدعيم صفوفها.

وجاء أرسنال بطل البريميرليج في صدارة أكثر الأندية إنفاقاً بصافي إنفاق بلغ 243 مليون جنيه إسترليني، بعد أن أنفق 255 مليوناً، مقابل عائدات بيع 12 مليوناً.

وحلَّ ليفربول ثانياً بصافي إنفاق وصل إلى 227 مليون جنيه إسترليني، رغم نجاحه في تقليص الرقم بفضل بيع عدد من اللاعبين، أبرزهم لويس دياز، حيث أنفق 416 مليوناً، مقابل عائدات بيع 189 مليوناً.

أما مانشستر سيتي، فاحتل المركز الثالث بصافي إنفاق بلغ 168 مليون جنيه إسترليني، بعد أن أنفق 261 مليوناً، مقابل عائدات بيع 93 مليوناً.

ويُكمل قائمة الخمسة الأوائل، توتنهام بصافي إنفاق 158 مليون جنيه إسترليني، حيث أنفق 229 مليوناً، مقابل عائدات بيع 71 مليوناً، ثم مانشستر يونايتد بصافي إنفاق 149 مليون جنيه إسترليني، حيث أنفق 213 مليوناً، مقابل عائدات بيع 64 مليوناً.

وعلى الجانب الآخر، حققت بعض الأندية أرباحاً من سوق الانتقالات، حيث تصدَّر بورنموث القائمة بصافي ربح بلغ 112 مليون جنيه إسترليني، حيث أنفق 157 مليوناً، مقابل عائدات بيع 269 مليوناً.

ويحتلَّ وولفرهامبتون المركز الثاني، بصافي ربح بلغ 70 مليون جنيه إسترليني، حيث أنفق 129 مليوناً، مقابل عائدات بيع 199 مليوناً، يليه برايتون بصافي ربح بلغ 55 مليون جنيه إسترليني، حيث أنفق 71 مليوناً، مقابل عائدات بيع 126 مليوناً.

ويكمل قائمة الأربعة الرابحين في الدوري الإنجليزي الممتاز، برينتفورد، بصافي ربح بلغ 44 مليون جنيه إسترليني، حيث أنفق 94 مليوناً، مقابل عائدات بيع 138 مليوناً.