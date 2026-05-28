فجوة مالية تعطّل انتقال نجم ليفربول إلى إنتر ميلان

معتز الشامي (أبوظبي)

دخل نادي إنتر ميلان الإيطالي في مفاوضات جديدة مع ليفربول الإنجليزي من أجل التعاقد مع لاعب الوسط كورتيس جونز خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن الصفقة تواجه تعقيدات كبيرة بسبب الفارق المالي بين عرض «النيراتزوري» ومطالب إدارة «الريدز».

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، عبر شبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، أن إنتر تقدم بعرض تبلغ قيمته نحو 20 مليون يورو للتعاقد مع جونز، في حين يطالب ليفربول بالحصول على 30 مليون يورو على الأقل، بالإضافة إلى نسبة من إعادة البيع مستقبلاً.

ويُعد كورتيس جونز من الأسماء التي تحظى باهتمام طويل من جانب إنتر ميلان، حيث حاول النادي الإيطالي التحرك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن تتجدد المفاوضات هذا الصيف.

وكانت إدارة إنتر تعتقد أن اقتراب نهاية عقد اللاعب في يونيو 2027، قد يدفع ليفربول إلى تخفيض مطالبه المالية، لكن النادي الإنجليزي لا يبدو مستعداً للتنازل بسهولة عن أحد أبناء أكاديميته.

وبحسب التقارير الإيطالية، فإن الفجوة المالية الكبيرة بين العرض والطلب تسببت في تردد إنتر بشأن استكمال الصفقة، خاصة أن اللاعب سيكون قادراً على الرحيل مجاناً بعد موسم واحد فقط إذا لم يجدد عقده.

وفي المقابل، يأمل النادي الإيطالي أن يساهم موقف اللاعب نفسه في تقريب وجهات النظر، خصوصاً أن جونز يفضل الانتقال إلى إنتر على حساب أستون فيلا، الذي أبدى اهتماماً هو الآخر بالتعاقد معه خلال الصيف الحالي.

ويبلغ جونز من العمر 25 عاماً، ويُعتبر أحد خريجي أكاديمية ليفربول، ما يعني أن أي عملية بيع ستمثّل أرباحاً خالصة للنادي الإنجليزي من الناحية المالية.

وشارك لاعب الوسط الإنجليزي في 49 مباراة رسمية مع ليفربول خلال الموسم الحالي، سجّل خلالها 3 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة، ليواصل الحفاظ على مكانته ضمن خيارات الفريق، رغم استمرار التكهنات حول مستقبله.