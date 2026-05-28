ليلة الحسم الكبرى.. الصعود والبقاء يشعلان الجولة الأخيرة في «دوري الأولى»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تبلغ إثارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ذروتها، مع وصول سباق المنافسة إلى محطة الختام في الجولة 30 والأخيرة، المقررة مساء الغد، والتي تشهد صراعاً محتدماً على لقب الدوري وبطاقة التأهل الثانية إلى دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب معركة البقاء التي تشمل خمسة فرق مهددة بالهبوط.

ويتنافس يونايتد المتصدر برصيد 58 نقطة، وحتا الوصيف برصيد 56 نقطة، على لقب درع الدوري، في وقت يتواصل فيه الصراع على بطاقة التأهل الثانية إلى دوري المحترفين بين حتا، والعروبة الثالث برصيد 54 نقطة، ودبا الحصن الرابع برصيد 53 نقطة.

ويمتدُّ التنافس المثير إلى قاع الترتيب، حيث يشمل صراع الهبوط فِرق مصفوت، والجزيرة الحمراء، ومجد، والاتفاق، ولكل منها 21 نقطة، إلى جانب سيتي صاحب المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، قبل الجولة الحاسمة.

وتُقام مباريات الجولة الأخيرة السبع في توقيت موحّد عند الساعة 18:15 مساءً، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص، حيث يتطلع يونايتد، أول المتأهلين إلى دوري المحترفين، إلى حسم لقب الدوري عندما يحلُّ ضيفاً على الحمرية التاسع برصيد 35 نقطة.

ويملك حتا الوصيف مصيره بيده في سباق التأهل، عندما يواجه مضيفه مجد صاحب المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة على استاد طحنون بن محمد، إذ يحتاج «الإعصار» إلى الفوز لضمان التأهل المباشر، فيما سيدخل في حسابات معقّدة حال التعادل أو الخسارة، وفق نتائج منافسيه العروبة ودبا الحصن.

من جهته، يتمسك العروبة الثالث بحظوظه في العودة إلى دوري المحترفين، عندما يستقبل مصفوت متذيل الترتيب برصيد 21 نقطة، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين للفريقين، حيث يحتاج العروبة إلى الفوز مع تعثّر حتا بالخسارة من أجل خطف بطاقة التأهل.

أما دبا الحصن الرابع، فتبدو حظوظه الأقل مقارنة بمنافسيه، إذ يحتاج إلى الفوز على سيتي، مع انتظار تعثُّر حتا والعروبة، للإبقاء على آماله في العودة إلى دوري المحترفين.

وبعيداً عن سباق الصعود، تبرز مواجهات حاسمة في معركة البقاء، حيث يستقبل الجزيرة الحمراء قبل الأخير برصيد 21 نقطة ضيفه الفجيرة الثامن برصيد 39 نقطة، فيما يخوض الاتفاق الثاني عشر برصيد 21 نقطة مواجهة مصيرية أمام جلف يونايتد العاشر برصيد 25 نقطة، بقيادة نجمه الإيطالي ماريو بالوتيلي.

وفي مواجهة أخرى، يلتقي الذيد السادس برصيد 48 نقطة مع ضيفه الإمارات السابع برصيد 39 نقطة، في مباراة هامشية على مستوى ترتيب المراكز، بعدما أنهى العربي الخامس برصيد 50 نقطة موسمه مع نهاية الجولة الماضية.

وشهد الدوري حتى نهاية الجولة 29 إقامة 203 مباريات من أصل 210 مباريات مقررة على مدار 30 أسبوعاً، أسفرت عن 158 انتصاراً، مقابل 45 تعادلاً، فيما بلغ عدد أهداف البطولة 589 هدفاً، في مؤشّر يعكس القوة الهجومية والإثارة التي صاحبت المنافسات طوال الموسم.