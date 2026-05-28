الخميس 28 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيراولا يفضل تدريب كريستال بالاس عن ميلان

إيراولا يفضل تدريب كريستال بالاس عن ميلان
28 مايو 2026 14:39

روما (د ب أ)
ذكر تقرير إعلامي أن أندوني إيراولا، الذي رحل عن تدريب فريق بورنموث الإنجليزي لكرة القدم، يفضل خلافة أوليفر جلاسنر في تدريب فريق كريستال بالاس ورفضه تدريب فريق ميلان الإيطالي.
ووفقاً لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" وجد إيراولا 43 عاماً مهمة تدريب ميلان شاقة للغاية، حيث تتطلب إعادة بناء فريق إداري رياضي كامل، كما أن الفريق لن يشارك في دوري أبطال أوروبا وسيكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى أن تشكيلة الفريق تحتاج إلى تغييرات جذرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن كريستال بالاس أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس، لكن النادي الإنجليزي سيشارك في الدوري الأوروبي بعد فوزه بلقب دوري المؤتمر، وسيقدم ميزانية ضخمة للانتقالات، تفوق ثلاثة أضعاف ميزانية النادي الإيطالي.
وكان إيراولا قرر الرحيل عن بورنموث بعدما قاد الفريق لاحتلال المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخبار ذات صلة
كريستال بالاس يسجل أعظم ليلة في تاريخه!
ميلان يستعين بمدير ليفربول لفتح صفحة جديدة
كريستال بالاس
بورنموث
ميلان
آخر الأخبار
رغم الموسم الصفري.. ريال مدريد يتربع على عرش أندية العالم بإيرادات تاريخية
الرياضة
رغم الموسم الصفري.. ريال مدريد يتربع على عرش أندية العالم بإيرادات تاريخية
اليوم 15:15
22 ألف شرطي لتأمين هوس جماهير سان جيرمان
الرياضة
22 ألف شرطي لتأمين هوس جماهير سان جيرمان
اليوم 15:12
برشلونة «الأول» في كل شيء
الرياضة
برشلونة «الأول» في كل شيء
اليوم 15:00
أوساكا تلفت الأنظار بالأزياء الذهبية في رولان جاروس
الرياضة
أوساكا تلفت الأنظار بالأزياء الذهبية في رولان جاروس
اليوم 14:56
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك
علوم الدار
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك
اليوم 14:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©