إيراولا يفضل تدريب كريستال بالاس عن ميلان

روما (د ب أ)

ذكر تقرير إعلامي أن أندوني إيراولا، الذي رحل عن تدريب فريق بورنموث الإنجليزي لكرة القدم، يفضل خلافة أوليفر جلاسنر في تدريب فريق كريستال بالاس ورفضه تدريب فريق ميلان الإيطالي.

ووفقاً لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" وجد إيراولا 43 عاماً مهمة تدريب ميلان شاقة للغاية، حيث تتطلب إعادة بناء فريق إداري رياضي كامل، كما أن الفريق لن يشارك في دوري أبطال أوروبا وسيكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى أن تشكيلة الفريق تحتاج إلى تغييرات جذرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستال بالاس أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس، لكن النادي الإنجليزي سيشارك في الدوري الأوروبي بعد فوزه بلقب دوري المؤتمر، وسيقدم ميزانية ضخمة للانتقالات، تفوق ثلاثة أضعاف ميزانية النادي الإيطالي.

وكان إيراولا قرر الرحيل عن بورنموث بعدما قاد الفريق لاحتلال المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز.