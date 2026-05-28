رئيس إنتر يطالب اللاعبين بهَديته قبل اعتزاله العمل الإداري

معتز الشامي (أبوظبي)

أكد جوزيبي ماروتا، رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، تمسك النادي ببقاء المدافع أليساندرو باستوني، رغم الاهتمام الكبير من برشلونة خلال الأشهُر الماضية، مشدداً على أن «النيراتزوري» لا يخطط للتفريط في نجومه، بالتزامن مع رفع سقف الطموحات نحو التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وجاءت تصريحات ماروتا خلال مقابلة مع شبكة «DAZN»، بعد نجاح إنتر في التتويج بثنائية الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد كريستيان كيفو.

وقال رئيس إنتر: «هذا الفريق يمتلك قاعدة قوية وهيكلاً ثابتاً بفضل اللاعبين الموجودين منذ سنوات، مثل لاوتارو مارتينيز ونيكولو باريلا وأليساندرو باستوني. من المهم أن ينقلوا عقلية الفوز إلى العناصر الجديدة أيضاً».

وخلال الفترة الماضية، ارتبط اسم باستوني بقوة بالانتقال إلى برشلونة، في ظل سعي النادي الكتالوني لتدعيم خط الدفاع بأحد أبرز المدافعين في أوروبا، لكن ماروتا أغلق الباب أمام هذه التكهنات.

وأضاف: «نحن عموماً لسنا نادياً يبيع لاعبيه، وإذا رحل أي لاعب، فذلك لأنه يرغب في المغادرة، وباستوني لم يطلب الرحيل إطلاقاً، وهو سعيد هنا، كما أننا لسنا بحاجة للبيع، لذلك أعتقد أنه سيبقى معنا».

وعن طموحات النادي الأوروبية، أكد ماروتا أن التتويج بالدوري الإيطالي كان حلماً تحقق، لكن الوقت حان لصناعة حلم جديد داخل القارة الأوروبية.

وقال: «الفوز بالاسكوديتو كرئيس لإنتر كان حلماً، لكن بعد تحقيق الأحلام عليك أن تبحث عن أحلام أكبر، نريد تحقيق شيء استثنائي في أوروبا الموسم المقبل»

ويأمل إنتر في العودة مجدداً إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر النهائي مرتين خلال آخر ثلاث سنوات أمام مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

واختتم ماروتا تصريحاته، قائلاً: «في الرياضة يجب أن تكون طموحاً دون غرور. نريد الوصول إلى النهائي للمرة الثالثة، وبعد خسارتي أربع نهائيات في مسيرتي، أتمنى أن يمنحني اللاعبون هدية التتويج بدوري الأبطال قبل اعتزالي العمل الإداري».