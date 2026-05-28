22 ألف شرطي لتأمين هوس جماهير سان جيرمان

باريس(أ ف ب)
ينتشر نحو 22 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا خلال نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بين باريس سان جيرمان وأرسنال الإنجليزي السبت في بودابست، وفق ما أعلن وزير الداخلية لوران نونيز.
وكان فوز سان جيرمان على إنتر ميلان الإيطالي (5-0) العام الماضي في المباراة النهائية لأهم مسابقة أوروبية للأندية، قد شهد أعمال عنف، ولا سيما في جادة الشانزيليزيه ومحيط ملعب بارك دي برانس، حيث نُقلت المباراة على شاشات عملاقة.
وأوضح نونيز لموقع "بروت" الإخباري أن من أصل 22 ألف عنصر سيؤمّنون مباراة السبت، سيكون 8 آلاف منهم في العاصمة الفرنسية.
وشهد العام الماضي أيضاً عملية أمنية واسعة، حيث جرى نشر 5400 شرطي في منطقة باريس الكبرى، وتم تسجيل 563 حالة توقيف في فرنسا تلك الليلة، بينها 491 في باريس، كما أُوقف 79 شخصاً إضافياً في المساء التالي.
ويواجه سان جيرمان، المتوّج بلقبه الخامس توالياً في الدوري المحلي في وقت سابق من هذا الشهر، بطل إنجلترا أرسنال على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست.

