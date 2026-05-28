جوميز خارج اهتمامات الأهلي بعد التعاقد مع الخليج السعودي

الرياض (د ب أ)

أعلن نادي الخليج السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لتدريب الفريق الأول للنادي بداية من الموسم المقبل لمدة موسمين.

ونشر الحساب الرسمي للخليج صورة للمدرب وعلق عليها :"إدارة نادي الخليج تتعاقد مع المدرب جوزيه جوميز لتولي القيادة الفنية لقدم الدانة لمدة موسمين".

وأنهى الخليج موسم 2025 / 2026 تحت قيادة المدرب الأوروجوياني جوستافو بويت، الذي حل خلفاً لليوناني جورجيوس دونيس، المدرب الحالي للمنتخب السعودي الأول.

وأنهى الخليج الموسم الماضي في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

وقطع البرتغالي التكنهات التي ربطته بالعودة إلي الدوري المصري من بوابة الأهلي، بعد أن قضى فترة ناجحة مع الزمالك قبل رحيله لتدريب الفتح السعودي.