سلمى المري تحصد برونزية المطرقة في «آسيوية هونج كونج»

28 مايو 2026 19:05

هونج كونج(وام)
أحرزت سلمى هيثم المري لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى، الميدالية البرونزية في نهائي مسابقة إطاحة المطرقة للسيدات ببطولة آسيا الـ 22 تحت 20 عاماً بهونج كونج، والمقامة حالياً حتى الأول من يونيو المقبل.
وأكد اتحاد الإمارات لألعاب القوى في بيان له، أن المري خاضت منافسات قوية مع نخبة اللاعبات من قارة آسيا، وقدمت مستوى مميزاً في النهائي، مسجلة رمية بلغت 55.42 متر، محققة بذلك أفضل رقم شخصي جديد لها، بالإضافة إلى نجاحها بتحطيم رقمي الشابات والعموم.
وقال اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس الاتحاد، إن الإنجاز الأول لأبطال الإمارات في البطولة الآسيوية يؤكد القدرات العالية والمهارات المتطورة، والإمكانات التنافسية الكبيرة في محفل آسيوي يضم نخبة اللاعبين واللاعبات، بما يجسد التطور المتواصل لألعاب القوى الإماراتية، في فئات الشباب والشابات، تتويجاً لاستراتيجة بناء الأبطال من المواهب الواعدة في دولة الإمارات.

