سيروندولو يغتال أحلام سينر دون رأفة

باريس (أ ف ب)

بعدما كان على بعد شوط من التأهل، سقط الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً والمرشح الأوفر حظاً، عند الدور الثاني لبطولة رولان جاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارته أمام الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو 6-3 و6-2 و5-7 و1-6 و1-6 الخميس نتيجة تأثره بوعكة صحية.

وبعدما تقدم بمجموعتين وبنتيجة 5-1 في الثالثة تحت أشعة الشمس الحارقة في ملعب فيليب شاترييه، انهار الإيطالي البالغ 24 عاماً بسبب مشكلة بدنية وخسر ثلاث مجموعات توالياً، في أسرع خروج له من البطولات الأربع الكبرى منذ خسارته في الدور ذاته في باريس قبل ثلاث سنوات.

وسأل سينر الحكم عن خياراته وهو متأخر 0-40 في الشوط التالي، قبل أن يخضع لتقييم طبي، قائلاً إنه يشعر بالدوار ويحتاج إلى التقيؤ.

عاد إلى الملعب بعد العلاج وسط تصفيق الجماهير، لكنه واصل معاناته وسط الحرارة التي وصلت إلى 32 درجة مئوية، فغادر الملعب مجدداً بعدما حسم سيروندولو المجموعة.

وبعد توقف دام تسع دقائق، عاد سينر المتشنج إلى الملعب، لكنه سرعان ما شاهد المجموعة الرابعة تنزلق من بين يديه.

وبدا سيروندولو متحفزاً جداً لاستغلال فرصة إقصاء أفضل لاعب في العالم، فانطلق نحو الفوز على منافس محبط كان ينحني من شدة الإرهاق بعد كل تبادل طويل.

وقال الأرجنتيني "حاولت أن أقدم أفضل ما لدي، وسأواصل محاولة تقديم أفضل ما لدي. الملاعب الترابية هي أرضيتي المفضلة، وآمل أن أكون جاهزاً للمباراة المقبلة".

وأقر "كنت محظوظاً بعض الشيء، أشعر بالأسف لأجله. لا أعرف ما حدث، ربما كان يعاني من تشنجات، أو ربما بسبب الضغط. أشعر بالأسف لأجله وأتمنى له الشفاء العاجل".

وتسبب ارتفاع درجات الحرارة غير المعتاد في مشكلات للاعبين طوال الأسبوع في باريس. فانهار التشيكي ياكوب منشيك على أرض الملعب بسبب التشنجات بعد فوزه الأربعاء، بينما دعا الصربي نوفاك ديوكوفيتش لنقل المباريات إلى وقت متأخر.

وكان سينر خسر العام الماضي في نهائي ملحمي من خمس مجموعات أمام الإسباني كارلوس ألكاراس الغائب الأبرز هذا العام بسبب الاصابة، حين تقدم بمجموعتين ثم أهدر ثلاث فرص للفوز باللقب للمرة الأولى في مسيرته.

وبخروجه المكبر وفشله في منح إيطاليا لقبها الأولى في رولان جاروس منذ أدريانو باناتا عام 1976 عند الرجال وفرانتشيسكا سكيافوني عام 2010 عند السيدات، تأجل مسعى سينر لجمع ألقاب البطولات الأربع الكبرى وإضافة فرنسا المفتوحة إلى أستراليا 2024 و2025 وويمبلدون 2025 وفلاشينج ميدوز 2024.

كما توقفت سلسلة انتصاراته عند 30 مباراة توالياً، بعد فوزه في دورات ماسترز الألف نقطة في إنديان ويلز، ميامي، مونتي كارلو، مدريد وروما.