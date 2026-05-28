حفل الكرة الذهبية إلى لندن لتكريم ستانلي ماثيوز

لندن(رويترز)

أعلن منظمون اليوم أن ​حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لهذا العام سيقام في لندن للمرة ⁠الأولى في 26 أكتوبر المقبل، تزامناً مع ​احتفال ‌هذه الجائزة المرموقة ⁠بالذكرى ​السبعين لتأسيسها.

وتعتبر جائزة الكرة الذهبية، التي أنشأتها مجلة فرانس فوتبول عام 1956، الجائزة ‌الفردية الأعلى مكانة في عالم ‌كرة القدم.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إن قرار إقامة النسخة ​السبعين في لندن، جاء تكريماً للعبقري الإنجليزي ستانلي ماثيوز، الذي أصبح أول فائز بالجائزة قبل سبعة عقود.

وأضاف ‌اليويفا «من خلال تنظيم ​النسخة السبعين في عاصمة إنجلترا وبريطانيا، تواصل جائزة الكرة الذهبية توسعها وتعزز مكانتها ​كعلامة تجارية ‌مرموقة ⁠عالمياً».

ولم ‌يتم الإعلان ‌بعد عن المكان الذي سيستضيف حفل توزيع الجوائز، ⁠الذي كان يقام عادة في ​باريس.

وكان جناح باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي ولاعبة برشلونة أيتانا بونماتي هما الفائزان بالجائزة في فئتي الرجال ​والسيدات لعام 2025.