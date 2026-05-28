10 متأهلين من الإمارات إلى مونديال أميركا للقوى

دبي (وام)

أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى، تأهل العداءة ليلى أحمد للمشاركة في بطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاماً، والمقررة في ولاية أوريجون الأميركية من 4 إلى 9 أغسطس المقبل، لترفع الحصيلة إلى 10 متأهلين "حتى الآن".

وجاء تأهلها بعد حصولها أمس على الرقم المؤهل "11.78" ثانية خلال مشاركتها في التصفيات التمهيدية لسباق 100 متر لفئة السيدات في بطولة آسيا الـ 22 تحت 20 عاماً بهونج كونج، والمقامة حالياً وحتى الأول من يونيو المقبل.

ونوه الاتحاد إلى أن ليلى أحمد ستنضم إلى المتأهلين الـ 9 وهم عبدالله مشهود وعبدالقدوس علي، وأروى علي، ومريم كريم، وسليمان عبدالرحمن، وأمينات قمر الدين، وعائشة محمد، وعزة ناصر، وسعيد عمر، بعد حصولهم على الأرقام المؤهلة خلال مشاركتهم في بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات تحت 20 سنة - بيروت 2025، ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب "البحرين 2025"، والبطولة العربية للشباب والشابات "تونس 2026".