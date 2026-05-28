شباب الأهلي والنصر إلى نهائي كأس نائب رئيس الدولة للسلة

دبي(وام)

تأهل فريقا شباب الأهلي والنصر إلى نهائي بطولة كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، آخر بطولات الموسم المحلي، بعد فوزهما على البطائح والشارقة في مباراتي الدور نصف النهائي.

ونجح شباب الأهلي في تجاوز ضيفه البطائح بنتيجة 112-108، في المباراة التي أقيمت على صالة النادي بالممزر، فيما تغلب النصر على مضيفه الشارقة بنتيجة 90-83، في اللقاء الذي استضافته صالة نادي الشارقة.

ومن المقرر أن يلتقي شباب الأهلي والنصر في المباراة النهائية يوم السبت المقبل على صالة شباب الأهلي بالممزر، وفقاً للائحة البطولة التي تمنح أفضلية استضافة النهائي للفريق المتقدم في ترتيب المرحلة الأولى.