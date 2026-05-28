جوف تجتاز «اختباراً مصرياً» في رولان جاروس

باريس (رويترز)

تغلبت كوكو جوف على المصرية ميار شريف 6-3 و6-2، بعد منافسة ​شرسة في البداية، لتتقدم إلى الدور الثالث ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

ولم تصل الأميركية، التي حققت فوزها 80 في مسيرتها ⁠في الدور الرئيسي للبطولات الأربع الكبرى، إلى أفضل مستوياتها، وواجهت مقاومة ​شرسة من اللاعبة المصرية القادمة من التصفيات ​في ‌المجموعة الأولى. وقالت جوف، حاملة اللقب "كانت مباراة ⁠صعبة ​بدنياً. لقد خضت اختباراً حقيقياً. احتجت قوة كبيرة اليوم. النتيجة لا تعكس مدى صعوبة المباراة بدنيا، لكن من الواضح أن ميار لاعبة قوية. أعتقد ‌أنني لعبت جيداً وفعلت ما بوسعي في مواجهة ‌أسلوب لعبها.

"سأركز على استعادة إيقاعي لأنني لم أتمكن من ذلك اليوم".

حاولت ميار إرباك منافستها بضربات عالية ​في بداية المباراة، لكن جوف سرعان ما تقدمت 3-صفر. وبدا أن بدايتها المشرقة تتلاشى عندما ردت ميار، التي كانت تحاول أن تصبح أول مصرية تصل إلى الدور الثالث بإحدى البطولات الكبرى في عصر الاحتراف، ‌كسر الإرسال بفضل مزيج ​من ضربات الفوز والكرات الساقطة. وحظيت ميار بعدة فرص لتعديل النتيجة في الشوط السادس الذي استمر لأكثر من 13 دقيقة وتوقف لمدة ثماني دقائق إضافية ​بسبب حالة طبية طارئة ‌في ⁠المدرجات.

لكن جوف ‌استعادت رباطة جأشها في ‌الوقت المناسب لحماية تقدمها وحسمت المجموعة بضربة إرسال ساحقة بعد ساعة وثلاث دقائق.

وتبادلت ⁠اللاعبتان كسر الإرسال في بداية المجموعة الثانية، ورفعت ميار ​يديها في الهواء احتفالاً عندما نجحت في كسر إرسال منافستها لتعادل النتيجة 2-2.

لكنها لم تستطع مواصلة المطاردة، وتقدمت جوف بكسر إرسال آخر، وحسمت الفوز في أول فرصة بعد ساعة و50 دقيقة.