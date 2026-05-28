الجمعة 29 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوف تجتاز «اختباراً مصرياً» في رولان جاروس

جوف تجتاز «اختباراً مصرياً» في رولان جاروس
29 مايو 2026 00:36

باريس (رويترز)
تغلبت كوكو جوف على المصرية ميار شريف 6-3 و6-2، بعد منافسة ​شرسة في البداية، لتتقدم إلى الدور الثالث ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس.
ولم تصل الأميركية، التي حققت فوزها 80 في مسيرتها ⁠في الدور الرئيسي للبطولات الأربع الكبرى، إلى أفضل مستوياتها، وواجهت مقاومة ​شرسة من اللاعبة المصرية القادمة من التصفيات ​في ‌المجموعة الأولى. وقالت جوف، حاملة اللقب "كانت مباراة ⁠صعبة ​بدنياً. لقد خضت اختباراً حقيقياً. احتجت قوة كبيرة اليوم. النتيجة لا تعكس مدى صعوبة المباراة بدنيا، لكن من الواضح أن ميار لاعبة قوية. أعتقد ‌أنني لعبت جيداً وفعلت ما بوسعي في مواجهة ‌أسلوب لعبها.
"سأركز على استعادة إيقاعي لأنني لم أتمكن من ذلك اليوم".
حاولت ميار إرباك منافستها بضربات عالية ​في بداية المباراة، لكن جوف سرعان ما تقدمت 3-صفر. وبدا أن بدايتها المشرقة تتلاشى عندما ردت ميار، التي كانت تحاول أن تصبح أول مصرية تصل إلى الدور الثالث بإحدى البطولات الكبرى في عصر الاحتراف، ‌كسر الإرسال بفضل مزيج ​من ضربات الفوز والكرات الساقطة. وحظيت ميار بعدة فرص لتعديل النتيجة في الشوط السادس الذي استمر لأكثر من 13 دقيقة وتوقف لمدة ثماني دقائق إضافية ​بسبب حالة طبية طارئة ‌في ⁠المدرجات.
لكن جوف ‌استعادت رباطة جأشها في ‌الوقت المناسب لحماية تقدمها وحسمت المجموعة بضربة إرسال ساحقة بعد ساعة وثلاث دقائق.
وتبادلت ⁠اللاعبتان كسر الإرسال في بداية المجموعة الثانية، ورفعت ميار ​يديها في الهواء احتفالاً عندما نجحت في كسر إرسال منافستها لتعادل النتيجة 2-2.
لكنها لم تستطع مواصلة المطاردة، وتقدمت جوف بكسر إرسال آخر، وحسمت الفوز في أول فرصة بعد ساعة و50 دقيقة.

أخبار ذات صلة
سابالينكا تفلت من «مطب جاكيمو» في رولان جاروس
سيروندولو يغتال أحلام سينر دون رأفة
كوكو جوف
رولان جاروس
آخر الأخبار
سفن راسية في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
أكسيوس: اتفاق أميركي إيراني بانتظار موافقة ترامب
29 مايو 2026
جانب من صلاة الفجر في المسجد الحرام بمكة المكرمة (رويترز)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق
29 مايو 2026
كايا كالاس
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي: استمرار الحرب في الشرق الأوسط ليس من مصلحة أحد
29 مايو 2026
طفل يستمتع بالبرودة عند نافورة باركاشيا في روما (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: درجات الحرارة تقترب من مستويات قياسية
29 مايو 2026
مبنى مدمر جراء غارة إسرائيلية على بيروت - أرشيفية
الأخبار العالمية
غارة إسرائيلية على بيروت
29 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©