الجمعة 29 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
يلاقي بارتيزان الصربي.. «دبي للسلة» إلى نهائي الدوري الأدرياتيكي

29 مايو 2026 11:00

سراييفو (وام)
تأهل فريق دبي لكرة السلة إلى نهائي دوري رابطة الأدرياتيك لكرة السلة "ABA League" لموسم 2025-2026، للمرة الأولى، بعد فوزه على بودوتشنوست فولي بنتيجة 103-77 في المباراة الثالثة الحاسمة من سلسلة الدور نصف النهائي، التي أقيمت في مدينة زينيتسا بالبوسنة والهرسك، ليحسم السلسلة بنتيجة 2-1.
وبلغ دبي لكرة السلة النهائي في موسمه الثاني ضمن منافسات البطولة، حيث يلتقي فريق بارتيزان الصربي في سلسلة نهائية تقام بنظام الأفضل من 5 مباريات لتحديد البطل.
وكان دبي لكرة السلة قد أنهى مرحلة "أفضل 8" في صدارة الترتيب، ليحصل على أفضلية الأرض في الأدوار الإقصائية، ما يمنحه حق استضافة المباراتين الأولى والثانية، إضافة إلى المباراة الخامسة حال اللجوء إليها.
وتقام المباراة الأولى من النهائي يوم 4 يونيو المقبل في دبي، تليها المباراة الثانية يوم 6 يونيو، فيما تقام المباراة الثالثة خارج الأرض يوم 10 يونيو، والرابعة يوم 12 يونيو إذا لزم الأمر، على أن تستضيف دبي المباراة الخامسة يوم 16 يونيو في حال استمرار التعادل في السلسلة.
وقدم دبي لكرة السلة أداءً قوياً طوال المباراة، بعدما فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى ونجح في توسيع الفارق تدريجياً حتى صافرة النهاية.
وتصدر دزانان موسى قائمة هدافي الفريق برصيد 20 نقطة، فيما تألق الأداء الجماعي للفريق بتسجيل ستة لاعبين أرقاماً مزدوجة، هم مفيوندو كابينجيلي وبرونو كابوكولو بـ13 نقطة لكل منهما، ودواين بيكون وكينان كامينياش بـ12 نقطة، إضافة إلى جاستن أندرسون بـ10 نقاط.

