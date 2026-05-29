«سبيرز ويمبانياما» يفرض مباراة فاصلة سابعة على حامل اللقب

29 مايو 2026 11:51

لوس أنجلوس (أ ف ب)
سجل العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما 28 نقطة وقاد فريقه سان أنتونيو سبيرز إلى مباراة فاصلة سابعة في سلسلة نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي أيه" بفوزه على أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، بنتيجة 118-91.
وظهر سبيرز على ملعبه "فروست بنك سنتر" عدوانياً طوال المباراة بمواجهة حامل اللقب، مدعوماً بتشجيع جماهيري صاخب للحفاظ على آماله في الوصول إلى الدور النهائي.
وكان نيويورك نيكس حجز مقعده في النهائي للمرة الاولى منذ عام 1999 باكتساحه كليفلاند كافالييرز 4-0 في المنطقة الشرقية.
وتألق ديلان هاربر من على مقاعد البدلاء بتسجيله 18 نقطة و6 متابعات و4 تمريرات حاسمة، وأضاف ستيفون كاسل 17 نقطة إلى 5 متابعات و9 تمريرات حاسمة لصالح سان أنتونيو الذي ثأر من خسارته الثلاثاء (114-127) وعادل السلسلة 3-3.
وتقام المباراة السابعة الحاسمة في أوكلاهوما سيتي السبت.
قال ويمبانياما الذي أضاف إلى رصيده التهديفي، 10 متابعات وحقق 3 صدات "لم ننجز شيئاً بعد".
وأضاف "عندما تُحاصر، تشعر أن هذه هي أفضل فرصة".
وبدا الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر، الحائز على جائزة أفضل لاعب في الموسمين الماضيين والذي سجل 32 نقطة في المباراة السابقة، غير مرتاح مع ثاندر.
حاصره دفاع سبيرز، فأهدر العديد من الرميات من منتصف الملعب ليكتفي بـ 15 نقطة و4 تمريرات حاسمة.
وإلى جانب غلجيوس-ألكسندر، سجل 4 لاعبين في صفوف ثاندر 10 نقاط أو أكثر، أبرزهم جاريد ماكين وكايسون والاس برصيد 13 و11 نقطة توالياً.

أرسنال يتأهب لإزاحة سان جيرمان عن عرش الأبطال وإحراز اللقب الأول
الشارقة تكتب حضوراً عربياً في وارسو كأول ضيف شرف عربي في تاريخ معرض وارسو الدولي للكتاب
كأس نائب رئيس الدولة للسلة.. شباب الأهلي والنصر إلى النهائي الرابع
بدائل للحوم.. 5 أطعمة غنية بالبروتين
بلجيكيا تقر إصلاحات شاملة لمواجهة التضخم
