برشلونة يجهّز 100 مليون يورو لضم بديل ليفاندوفسكي

معتز الشامي (أبوظبي)

دخل نادي برشلونة بقوة في سباق التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، نجم أتلتيكو مدريد، في واحدة من أكثر صفقات سوق الانتقالات الصيفية إثارة، بعدما بدأ النادي الكتالوني خطواته الرسمية من أجل ضم اللاعب، الذي يعتبر الهدف الأول لتعزيز خط الهجوم استعداداً للموسم الجديد.

وبحسب التقارير، فإن برشلونة يجهّز عرضاً رسمياً تبلغ قيمته نحو 100 مليون يورو من أجل إقناع أتلتيكو مدريد بالتخلي عن مهاجمه البالغ من العمر 26 عاماً، بينما تتواصل المفاوضات بين الأطراف المختلفة عبر وكيل اللاعبين خوانما لوبيز الذي يعمل على تسهيل الصفقة.

وكان برشلونة قد أجرى بالفعل اتصالات مباشرة مع معسكر اللاعب خلال الفترة الماضية، كما فتح قنوات تفاوض مع إدارة أتلتيكو مدريد، التي لا تزال تطالب بمبلغ أكبر من العرض المتوقع، خاصة أن النادي العاصمي تعاقد مع ألفاريز قبل أقل من عامين قادماً من مانشستر سيتي في صفقة وصلت قيمتها إلى 95 مليون يورو.

وتشير المصادر إلى أن اللاعب نفسه يرحب بفكرة الانتقال إلى ملعب كامب نو، كما أن الاتفاق على الشروط الشخصية لا يُتوقع أن يمثل عقبة أمام إتمام الصفقة، ما يجعل التحدي الأكبر أمام برشلونة هو التوصل إلى اتفاق مالي مع أتلتيكو مدريد.

ويُعد ألفاريز الهدف الأبرز داخل الإدارة الرياضية لبرشلونة من أجل تعويض رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يستعد لمغادرة النادي عقب نهاية عقده. ويحظى الدولي الأرجنتيني بإعجاب كبير من المدرب الألماني هانسي فليك والمدير الرياضي ديكو، اللذين يتابعان تطور اللاعب منذ أكثر من عام.

وسجل ألفاريز هذا الموسم 20 هدفاً في 49 مباراة مع أتلتيكو مدريد، بينما تألق بصورة لافتة في دوري أبطال أوروبا بإحرازه 10 أهداف في 15 مباراة. أما في الموسم الماضي، فقد سجل 29 هدفاً في 57 مباراة، ليؤكد مكانته كأحد أفضل المهاجمين في أوروبا.

ويرى مسؤولو برشلونة أن ألفاريز يمتلك كل المواصفات المطلوبة لقيادة هجوم الفريق خلال السنوات المقبلة، بفضل قدرته على الضغط العالي، والتحرك المستمر، والربط بين الخطوط، إضافة إلى فعاليته الكبيرة أمام المرمى. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن التعاقد معه يمثل حلماً شخصياً للرئيس خوان لابورتا.

وعلى الرغم من أن الصفقة تبدو معقدة من الناحية المالية، فإن برشلونة يعتقد أن وضعه الاقتصادي أصبح أفضل مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة مع إعادة افتتاح أجزاء متزايدة من ملعب كامب نو، وتحسّن سقف الرواتب المسموح به من رابطة الدوري الإسباني، فضلاً عن رحيل عدد من أصحاب الرواتب المرتفعة وعلى رأسهم ليفاندوفسكي.

ولا تتوقف طموحات برشلونة عند صفقة ألفاريز فقط، إذ يقترب النادي أيضاً من حسم صفقة الإنجليزي أنتوني جوردون من نيوكاسل يونايتد مقابل نحو 80 مليون يورو، في رسالة واضحة تؤكد عودة العملاق الكتالوني بقوة إلى سوق الانتقالات بعد سنوات من القيود المالية.

أما في أتلتيكو مدريد، فلا تبدو احتمالية رحيل ألفاريز مفاجئة بالكامل، خصوصاً بعد التصريحات الغامضة التي أدلى بها اللاعب طوال الموسم بشأن مستقبله، إضافة إلى الحديث المتكرر عن عدم رضاه الكامل عن بعض الأدوار التكتيكية التي كلّفه بها المدرب دييجو سيميوني.

وبين رغبة برشلونة في بناء مشروع هجومي جديد، وطموح ألفاريز لخوض تحدٍ مختلف، تبدو الأسابيع المقبلة مرشحة لحسم واحدة من أكبر صفقات كرة القدم الأوروبية خلال صيف 2026.