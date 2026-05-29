الجمعة 29 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
كأس نائب رئيس الدولة للسلة.. شباب الأهلي والنصر إلى النهائي الرابع

29 مايو 2026 13:30

علي معالي (أبوظبي)
تتجه الأنظار مساء غد السبت إلى المواجهة المرتقبة بين شباب الأهلي والنصر في نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، على صالة نادي شباب الأهلي بدبي، في ختام الموسم المحلي، بعد مشوار قوي للفريقين نحو المباراة النهائية، والمباراة هي النهائي الرابع بين «الفرسان» والعميد «هذا الموسم، حيث تقابلا 3 مرات من قبل في مباراة نهائية، تفوق شباب الأهلي في مباراتين (نهائي كأس الاتحاد والدوري)، وتفوق النصر في نهائي كأس الإمارات، ليصبح نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، هو الرابع بين القطبين الكبيرين في اللعبة هذا الموسم وهو ما يحدث لأول مرة بهذه الطريقة، وهو ما يؤكد التفوق والتألق الكبيرين لشباب الأهلي والنصر.
يبحث شباب الأهلي عن كيفية الحفاظ على لقبه، بعد فوزه في نسخة الموسم الماضي على الشارقة في المباراة النهائية 104-90، ويدخل «الفرسان» النهائي بمعنويات مرتفعة بعدما تجاوز البطائح في نصف النهائي بنتيجة مثيرة 112-108، معتمداً على قوته الهجومية وسرعة التحول، إضافة إلى تألق عدد من نجومه وفي مقدمتهم عمر خالد العامري، وقيس عمر وحامد عبداللطيف وسعيد مبارك وطلال سالم.
في المقابل، بلغ النصر النهائي بعد فوزه المستحق على الشارقة 90-83، مؤكداً استقراره الفني وخبرته الكبيرة في الوصول إلى المباريات النهائية، معتمداً على خبرات صالح سلطان بجانب حسن عبدالله، مامادو ندياي، هاريس، ستون، وحمد عاشور.
وتبدو المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، والعامل الذهني قد يكون حاسماً، خاصة مع رغبة شباب الأهلي في رد الاعتبار بعد خسارة نهائي كأس الإمارات، وكذلك يسعى النصر إلى تحقيق لقبه الثاني على التوالي هذا الموسم، ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً وأجواءً تنافسية قوية، في ظل التنافس المثير بين الفريقين في المواسم الأخيرة.

