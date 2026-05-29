«الكاراتيه» يختتم الموسم غداً بكأس الاتحاد وبطولة أصحاب الإرادة

29 مايو 2026 15:02

علي معالي (أبوظبي)
يُسدل غداً الستار على منافسات موسم الكاراتيه، بإقامة بطولتين هما، كأس الاتحاد للكاراتيه لفِرق الكوميتيه، وبطولة أصحاب الإرادة الأولى لأصحاب الهمم، بمشاركة واسعة من الأندية والمراكز الرياضية، تأكيداً على دعم المواهب الرياضية وتعزيز قيم التحدي والإصرار والتميّز، وذلك على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة.
سيتم خلال اليوم النهائي إقامة حفل تكريم اللجان العاملة والشخصيات الداعمة تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في إنجاح الموسم الرياضي، في يوم رياضي يعكس روح التعاون والإنجاز في مجال اللعبة.
وتشهد البطولة مشاركة واسعة، حيث يبلغ عدد اللاعبين واللاعبات في بطولة كأس الاتحاد للكاراتيه 168 لاعباً ولاعبة، يمثلون 9 أندية ومراكز، فيما شارك في بطولة أصحاب الهمم 47 لاعباً ولاعبة يمثلون 8 أندية ومراكز رياضية.
وتنطلق المنافسات من التاسعة صباحاً، وسط أجواء الفنية والتنظيمية لإنجاح الحدث الرياضي.
من جانبه، صرح إبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، رئيس لجنة المسابقات بأن بطولة الإدارة الأولى لاقت إقبالاً واستجابة من الأندية والمراكز المشاركة حيث وصل عدد المسجلين في البطولة إلى 47 لاعباً ولاعبة.
وقال النعيمي: "بطولات هذا الموسم شهدت نجاحاً كبيراً بإقامة جميع الفئات بدون إلغاء لأي فئة على مدار الموسم وبحسب الجدول الموضوع، مع زيادة عدد المشاركين في جميع الفئات، وهو مؤشر إيجابي للغاية".

