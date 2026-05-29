ريال مدريد وبرشلونة يهيمنان على الاقتصاد الأوروبي

معتز الشامي (أبوظبي)

لا تزال كرة القدم الإسبانية تفرض هيمنتها على القمة الاقتصادية في أوروبا، حيث أعاد التقرير الجديد الصادر عن "فوتبول بنشمارك - Football Benchmark" بشأن القيمة السوقية لكبرى الأندية الأوروبية، وضع ريال مدريد في صدارة أندية القارة باعتباره النادي الأكثر قيمة، بعدما وصلت قيمته إلى رقم قياسي بلغ 7.725 مليار يورو، بينما استعاد برشلونة المركز الثاني عقب قفزة هائلة بنسبة 33% رفعت قيمته إلى 5.918 مليار يورو.

ولم يسبق من قبل أن فرض ناديان إسبانيان سيطرتهما بهذا الشكل الواضح على التصنيف الاقتصادي الأوروبي.

ولا يزال ريال مدريد هو المسيطر الأكبر، حيث ارتفعت قيمة النادي الملكي بنسبة 23% مقارنة بالعام الماضي، ليوسع الفارق مع برشلونة إلى أكثر من 1.8 مليار يورو.

ووفقاً للتقرير، فإن نمو ريال مدريد يعود إلى التوسع في الإيرادات، وتحسن الربحية، والتأثير التجاري الكبير لملعب سانتياجو برنابيو الجديد، الذي تحول بالفعل إلى واحدة من أكبر منصات توليد الإيرادات في عالم كرة القدم.

وتجاوز ريال مدريد مجدداً حاجز المليار يورو من الإيرادات التشغيلية، بعدما أصبح أول ناد في التاريخ يصل إلى هذا الرقم خلال موسم 2023-2024.

وخلال موسم 2024-2025، أنهى النادي العام بإيرادات بلغت 1.161 مليار يورو، مع أرباح تشغيلية وصلت إلى 49 مليون يورو، مقارنة بـ14 مليونا فقط في الموسم السابق.

كما بلغت القيمة السوقية لتشكيلة الفريق أعلى مستوياتها على الإطلاق، بفضل ثلاثي هجومي مرعب من الناحية التسويقية: (كيليان مبابي، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور).

أما برشلونة، فهو البطل الآخر في التقرير، حيث حقق النادي الكتالوني أكبر نسبة نمو بين عمالقة أوروبا، ليستعيد المركز الثاني لأول مرة منذ عام 2022.

وسلط تقرير "فوتبول بنشمارك" الضوء بشكل خاص على النمو التجاري للنادي، مدفوعاً بالعقود الجديدة مع "نايكي" و"سبوتيفاي"، إضافة إلى تسجيل مبيعات قياسية في المنتجات الرسمية.

وارتفعت الإيرادات إلى 985 مليون يورو، كما نجح برشلونة في خفض نسبة الرواتب إلى الإيرادات بشكل كبير، بعدما تراجعت من 88% في موسم 2020-2021 إلى 52% حاليا.

وعاد النادي أيضاً للتفاخر بأكاديميته الشهيرة، حيث انعكس الانفجار الرياضي والاقتصادي للنجم لامين يامال في التقرير، بعدما أصبح اللاعب الأعلى قيمة في العالم.

ولا يجد التفوق الاقتصادي الإسباني منافساً حقيقياً سوى إنجلترا. يمثل الدوري الإنجليزي الممتاز 9 أندية ضمن قائمة أفضل 32 نادياً، مستحوذاً على 41.6% من القيمة الإجمالية للتصنيف، لكن إسبانيا لا تزال تتصدر من حيث متوسط قيمة الأندية، بمتوسط 4.063 مليار يورو للنادي الواحد، مقابل 3.355 مليار لأندية إنجلترا.

وبعد العملاقين الإسبانيين، جاء مانشستر سيتي (5.102 مليار يورو) في المركز الثالث رغم استقرار قيمته تقريباً.

كما تراجع مانشستر يونايتد (5.093 مليار يورو)، الذي خرج لأول مرة من المراكز الثلاثة الأولى تاريخياً في التقرير.

وفي المقابل، يعد أرسنال (4.930 مليار يورو) الظاهرة الإنجليزية الأبرز، بعدما أصبح خامس أكثر أندية أوروبا قيمة عقب زيادة بلغت 921 مليون يورو خلال عام واحد فقط، بفضل النمو التجاري والمشاركة في دوري الأبطال وارتفاع قيمة تشكيلته.

ولم يقتصر التقرير على أندية الدوري الإنجليزي. فقد تجاوزت قيمة باريس سان جيرمان 4.5 مليار يورو، بعد تحسن واضح في كفاءة الرواتب عقب رحيل كيليان مبابي، وبناء نموذج اقتصادي أكثر استدامة.

ومن أبرز قصص التقرير أيضاً أستون فيلا (1.264 مليار يورو)، الذي حقق أكبر نسبة نمو في أوروبا بالكامل (+41%) بفضل مشاركته في دوري الأبطال وتحسن وضعه المالي.

وفي ألمانيا، يواصل بايرن ميونيخ (4.718 مليار يورو) تقديم نموذج الاستقرار المالي، بعدما حقق أرباحاً للموسم الـ33 على التوالي، محافظاً على مكانه بين أكثر 6 أندية قيمة في أوروبا.

أما إيطاليا، فقد فقدت الكثير من ثقلها بين النخبة الأوروبية، حيث لم يظهر أي ناد إيطالي ضمن العشرة الأوائل، ويعد إنتر ميلان (2.137 مليار يورو) الأفضل بين الأندية الإيطالية، بعدما ارتفعت قيمته بنسبة 25% ليصعد إلى المركز الثاني عشر.

كما شهد التصنيف دخول أندية نيوكاسل يونايتد وجلطة سراي وفينورد وليل إلى قائمة أفضل 32 نادياً.

وعلى المستوى العام، يعكس التقرير النمو المتسارع لصناعة كرة القدم الأوروبية. حيث بلغت القيمة الإجمالية لأكثر 32 نادياً قيمة في أوروبا نحو 72.6 مليار يورو، أي ما يقارب 3 أضعاف ما كانت عليه قبل 10 سنوات.

ويرجع "فوتبول بنشمارك" هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات التجارية، والنظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، إضافة إلى التأثير الاقتصادي المتزايد لكأس العالم للأندية.