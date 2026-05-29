أنتوني جوردون.. خامس بريطاني يلعب لبرشلونة عبر التاريخ

معتز الشامي (أبوظبي)

مثل عدد قليل جداً من اللاعبين البريطانيين برشلونة، لدرجة أن ماركوس راشفورد «وقريبا أنتوني جوردون» يعد أول من مثل النادي في القرن الحادي والعشرين.

وحسم برشلونة صفقته الصيفية الأولى، بالتعاقد مع الإنجليزي أنتوني جوردون جناح نيوكاسل، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد أتم النادي الكتالوني اتفاقه مع نيوكاسل لضم جوردون، ومن المتوقع وصوله إلى برشلونة قريباً لإجراء الفحوصات الطبية قبل إعلان الصفقة رسمياً.

ولطالما تمتع برشلونة بخيارات واسعة من أفضل المواهب العالمية، حيث يمثله لاعبون من مختلف أنحاء العالم. وقد تعاقد مع العديد من اللاعبين البارزين من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن قلة منهم كانوا بريطانيين.

وفي السنوات الأولى لتأسيس النادي العريق، ارتدى العديد من اللاعبين الإسكتلنديين، قميص البلوجرانا، ومعظمهم كانوا يعملون في مصنع سانت أندرو للنسيج بالمدينة. لكن منذ احتراف كرة القدم، لم يلعب لبرشلونة سوى 4 لاعبين بريطانيين فقط.

وأصبح ستيف أرشيبالد أول لاعب بريطاني يمثل برشلونة بعدما دفع النادي الكتالوني 1.15 مليون جنيه إسترليني إلى توتنهام للحصول على خدماته عام 1984.

وساعد المهاجم الإسكتلندي، الذي خاض 27 مباراة دولية مع منتخب إسكتلندا خلال ثمانينيات القرن الماضي، برشلونة على التتويج بلقب الدوري الإسباني في موسمه الأول بإسبانيا، كما كان ضمن الفريق الذي بلغ نهائي كأس أوروبا عام 1986.

لكن بعد خسارة برشلونة لذلك النهائي أمام ستيوا بوخارست، تسببت القيود المفروضة على إشراك اللاعبين الأجانب في استبعاده من القائمة، خاصة بعد تعاقد المدرب تيري فينابلز مع مهاجمين جديدين لتعويضه.

وانتقل أرشيبالد بعد ذلك إلى بلاكبيرن على سبيل الإعارة، قبل أن يوقع بشكل دائم مع هيبرنيان عام 1988. وحتى اليوم، لا يزال يعيش في مدينة برشلونة.

ارتفعت أسهم جاري لينيكر عالمياً بعد فوزه بالحذاء الذهبي في كأس العالم 1986 بالمكسيك، ليتحرك برشلونة سريعاً ويتعاقد مع المهاجم مقابل 2.8 مليون جنيه إسترليني مباشرة بعد البطولة.

أنهى لينيكر موسمه الأول برصيد 21 هدفاً، من بينها ثلاثية رائعة في ملعب سانتياجو برنابيو أمام ريال مدريد. لكن المدرب الجديد يوهان كرويف همش لينيكر تدريجياً من التشكيلة الأساسية، ليعود في عام 1989، عاد إلى الكرة الإنجليزية عبر بوابة توتنهام.

انضم مارك هيوز إلى برشلونة في الصيف نفسه الذي وصل فيه لينيكر، لكنه كشف لاحقاً أنه لم يكن يرغب أبداً في مغادرة مانشستر يونايتد. لكن تجربة هيوز في إسبانيا لم تستمر سوى موسم واحد، سجل خلاله خمسة أهداف فقط في 36 مباراة، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ عام 1987.

بعد وصول علاقة ماركوس راشفورد مع ناديه الأم مانشستر يونايتد إلى طريق شبه مسدود، ولفت الأنظار خلال فترة إعارة قصيرة مع أستون فيلا، قرر برشلونة منحه فرصة عبر ضمه خلال موسم 2025-2026 لتعزيز الخيارات الهجومية للمدرب هانسي فليك.

كانت الصفقة على سبيل الإعارة فقط، لكنها مثلت أول تعاقد بريطاني لبرشلونة منذ ما يقرب من نصف قرن، حيث سجل راشفورد 14 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة خلال 49 مباراة، رغم أنه بدأ أساسياً في 26 مباراة فقط.

ورغم أن بند الشراء النهائي، والمقدر بـ30 مليون يورو، يبدو صفقة مغرية، فإن راتبه الضخم يمثل عقبة حقيقية، ليبقى المستقبل مفتوحاً أمام جميع الاحتمالات، لكن التعاقد مع زميله في منتخب إنجلترا أنتوني جوردون قد يعني أن راشفورد سيضطر للبحث عن وجهة جديدة في الموسم المقبل.