عدد اليوم
فاييجو يثير الاستياء في «رولان جاروس»

29 مايو 2026 16:38

باريس (د ب أ)
أثار لاعب في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، إحدى مسابقات (جراند سلام) الأربع الكبرى، جدلاً واسعاً بتصريحه بأن مباراته لم يكن ينبغي أن تدار من قبل حكمة.
ولعب الباراجواياني أدولفو دانيال فاييخو ضد اللاعب الفرنسي الصاعد مويس كوامي في الدور الثاني لمنافسات فردي الرجال بالبطولة، أمس، في مباراة تعتبر من أبرز مباريات تلك النسخة في المسابقة حتى الآن.
وحظي كوامي «17 عاماً»، بتشجيع الجماهير الفرنسية على ملعب (سوزان لينجلن)، قبل أن يفوز في النهاية بنتيجة 6/ 3,7/ 5,3/ 6,2/ 6,7/ 6 (10/ 8) بعد مباراة ماراثونية استمرت أربع ساعات و56 دقيقة.
وأعرب فاييخو عن استيائه من الوقت المتاح لكوامي بين النقاط، ورأى أن الحكمة البرازيلية آنا كارفاليو، التي تتمتع بالخبرة، لم تكن قوية بما يكفي للسيطرة على الجمهور الموجود في المدرجات.
وفي حديثه لمجلة (كلاي)، قال فاييخو: «هذا النوع من المباريات يحتاج إلى حكم رجل، فمن الصعب للغاية على المرأة القيام بذلك. يجب أن يديرها رجل، لأن الجمهور متحمس للغاية، وتحتاج إلى قوة كبيرة لمواجهة هذا الحماس».
ويتم السماح للاعبين بأخذ استراحة 25 ثانية بين النقاط، مع وجود عداد تنازلي على لوحة النتائج، ولكن يمكن للحكام تقدير وقت بدء العد التنازلي إذا كان هناك ضجيج كبير من الجمهور.
وأضاف فاييخو في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «كان الجمهور متحمساً للغاية، لكنني أتفهم أنهم يشجعون مواطنهم».
وتابع: «كان الجمهور مفعماً بالحماس، وكنت مستعداً لهذا. كنت أعلم مسبقاً أن الأمر سيكون كذلك، وبصراحة، لم يؤثر ذلك علي سلباً، بل زاد من ثقتي بنفسي».
وقال فاييخو في ختام حديثه: «أعتقد أنه أضاع الكثير من الوقت في مناسبات عديدة، سواءً بالاستلقاء على الأرض أو بالمماطلة. وليس من الطبيعي أن يهتف الجمهور لمدة دقيقة كاملة دون أي لعب».
يشار إلى أنه تم التواصل مع اللجنة المنظمة للبطولة، من أجل الحصول على تعليق.

