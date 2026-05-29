بعد صلاح وروبرتسون.. ضحية جديدة تغادر ليفربول

لندن (د ب أ)

يعتزم المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، الرحيل عن فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عند انتهاء عقده الشهر المقبل بعد فشله في التوصل لاتفاق بشأن تجديده.

وقبل شهر، أعلن قلب الدفاع بثقة، عقب فوز ليفربول في ديربي الميرسيسايد على إيفرتون، أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكاً من أجل البقاء داخل قلعة (أنفيلد).

ورغم ذلك، علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن ليفربول لم يتمكن من التوصل لاتفاق بشأن الجوانب المالية، ونتيجة لذلك سينهي كوناتي مشواره مع الفريق الأحمر، بعدما أمضى معه المواسم الخمسة الماضية.

وارتبط اسم كوناتي بالانضمام إلى ريال مدريد الإسباني على مدار معظم الموسم المنصرم، مع اقتراب نهاية عقده، لكن يبدو أن عودته إلى مسقط رأسه مع باريس سان جيرمان الفرنسي باتت أقرب إلى الواقع.

ويضيف رحيل كوناتي صداعاً آخر لليفربول لم يكن بحاجة إليه قبل صيف حاسم، شهد مغادرة لاعبيه المخضرمين المصري محمد صلاح والإسكتلندي أندي روبرتسون، وفي ظل الضغوط التي يتعرض لها الهولندي أرني سلوت، مدرب الفريق بعد احتلاله المركز الخامس المخيب للآمال في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن ينضم جيريمي جاكيه، قلب دفاع رين الفرنسي، إلى ليفربول في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون جنيه إسترليني، لكنه لن يبلغ الـ21 من عمره حتى يوليو الماضي، علماً بأنه لم يلعب سوى 31 مباراة في الدوري الفرنسي، وغاب عن الأشهر الأربعة الأخيرة من الموسم بسبب إصابة في الكتف تعرض لها بعد أسبوع واحد فقط من توقيعه مع ليفربول.

كما يعود جيوفاني ليوني أيضاً إلى ليفربول بعد تعافيه من إصابة في الركبة أنهت موسمه في أول مباراة له في سبتمبر الماضي، لكنه لا يزال في التاسعة عشرة من عمره.

ويأتي ذلك، ليزيد الأمور صعوبة على دفاع ليفربول، في ظل تقدم عمر فيرجل فان دايك، قائد الفريق، الذي يبلغ 35 عاماً في يوليو القادم، حيث يحتاج الفريق لشريك مخضرم إذا أراد ليفربول علاج نقاط ضعف دفاعه الواضحة هذا الموسم.