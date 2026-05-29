بوريس بيكر يرشح زفيريف للقب «رولان جاروس»

باريس (د ب أ)

يرى أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر في مواطنه ألكسندر زفيريف المرشح الأبرز للفوز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، إحدى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى.

ويأتي ذلك، بعد الخروج المفاجئ والمبكر للإيطالي يانيك سينر، المصنّف الأول عالمياً.

وقال بيكر، الفائز ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) ثلاث مرات، لمحطة (يوروسبورت): «إذا سمحتم لي بالتحدث من وجهة نظر ألكسندر زفيريف: لا يوجد لاعب واحد يتعين عليَّ أن أخشاه».

ولا يعتبر بيكر اللاعبين الذين ينظر إليهم حالياً على أنهم أبرز منافسي زفيريف، المصنّف الثالث عالمياً، في نفس مستواه.

وأضاف: «يخوض رافاييل جودار أول بطولة جراند سلام له، ونوفاك ديوكوفيتش يبلغ من العمر 39 عاماً، وفيليكس أوجيه ألياسيم ليس من بين أفضل لاعبي العالم على الملاعب الرملية. معذرة، لكن ساشا أفضل».

ورغم ذلك، لا يقتنع معسكر زفيريف بفكرة أن الطريق إلى لقبه الأول في بطولات الجراند سلام أصبح مفتوحاً على مصراعيه.

وصرح ميشا زفيريف، شقيق النجم الألماني: «لا يجب أن ننسى: نوفاك لا يزال في المنافسة. فمع 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، فإنه يعرف تماماً ما يتطلبه الأمر. لا تزال البطولة طويلة، لذا ربما تحدث مفاجآت كثيرة».

ويستعد زفيريف لمواجهة الفرنسي كوينتين هاليس في الدور الثالث من منافسات فردي الرجال، في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة.

وودع سينر رولان جاروس مبكراً من الدور الثاني بعد خسارته أمام الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو، أمس الخميس، في الوقت الذي انسحب فيه الإسباني كارلوس ألكاراز (حامل اللقب)، قبل انطلاق البطولة بسبب إصابة في معصمه.