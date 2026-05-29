الجمعة 29 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
حوافز نادال تدفع شفيونتيك إلى دور الـ16 في «رولان جاروس»

29 مايو 2026 16:46

باريس(د ب أ)
صعدت النجمة البولندية إيجا شفيونتيك، لدور الـ16 في منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، إحدى مسابقات (جراند سلام) الأربع الكبرى.
وتغلبت شفيونتيك، الفائزة بلقب رولان جاروس 4 مرات، على مواطنتها ماجدة لينيت، بنتيجة 6 / 4 و6 / 4، اليوم الجمعة، في الدور الثالث للمسابقة، المقامة على الملاعب الرملية.
وقدمت شفيونتيك، المصنفة الثالثة عالمياً، أداءً قوياً آخر على ملعب (فيليب شاترييه)، الملعب الأبرز في العاصمة الفرنسية باريس، الذي خلد ذكرى النجم الإسباني المعتزل رافاييل نادال إلى الأبد بلوحة تحمل آثار أقدامه على جانب الملعب.
وتعاونت شفيونتيك، مع المدرب فرانسيس رويج، الذي كان جزءًا من طاقم نادال المعاون لمدة 17 عاماً، قبل سعيها للفوز بلقبها الخامس في باريس.
وبعدما قضت وقتاً مع نادال في مدينة مايوركا الإسبانية، استعداداً للمشاركة في رولان جاروس، كشفت شفيونتيك عن الفائدة التي جنتها من نصائح اللاعب الإسباني.
وصرحت شفيونتيك في مقابلة على أرض الملعب: «كانت تجربة رائعة حقاً، وشرفاً كبيراً لي. لم أكن متأكدة مما إذا كان رافا سيجد وقتاً، وأنا سعيدة للغاية لأنه تمكن من حضور تدريباتي».
وأضافت شفيونتيك: «منحني الكثير من الحافز والطاقة الإضافية قبل موسم الملاعب الرملية لأبذل جهداً أكبر. مجرد وجوده خلفي وهو يشاهدني، منحني إرادة قوية للعب كل ضربة بأفضل طريقة ممكنة».
ولدى سؤال شفيونتيك عما إذا كان نادال قدم أي نصائح محددة، أجابت: «كانت هناك بعض النصائح الفنية».
وشددت بالقول: «أهم ما يمكن تعلمه من رافا هو أسلوبه في اللعب، فهو يظهر أن الأمر ليس سهلاً دائماً. الأمر ليس دائماً كما يتم عرضه على شاشات التلفاز عندما يرفع الكأس، فهناك الكثير من العمل وراء الكواليس، وحتى أفضل اللاعبين في العالم يواجهون صعوبات أحياناً».
وأوضحت النجمة البولندية: «يكمن السر في تجاوز الصعوبات، والعمل على هذه الأمور، وعدم الاستسلام أبداً. لذا فإن رافا هو خير مثال على ذلك. كما شاركني بعض القصص، وهو أمر رائع. إنه منفتح جداً على تقديم النصائح، وأنا أقدر ذلك».
وضربت شفيونتيك موعداً في الدور المقبل مع الأوكرانية مارتا كوستيوك، التي تغلبت على السويسرية فيكتوريا جولوبيتش بنتيجة 6 / 3 و6 / 4
كما تأهلت الصينية وانج شيو على الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا بنتيجة 6 / 3 و7 / 5.

