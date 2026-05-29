الجمعة 29 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
ذهبيتان للإمارات في بطولة آسيا لألعاب القوى بهونج كونج

29 مايو 2026 20:26

معتز الشامي (أبوظبي)
توج منتخب الإمارات لألعاب القوى بذهبيتي سباقي 400 متر للرجال والسيدات في بطولة آسيا الـ 22 تحت 20 عاماً بهونج كونج، والتي تتنتهي يوم الاثنين المقبل، ليرفع رصيده إلى 3 ميداليات بعد فوز اللاعبة سلمى هيثم المري ببرونزية المطرقة للسيدات أمس الأول.
وأحرز اللاعب سليمان عبدالرحمن الذهبية الأولى في نهائي سباق 400 متر رجال بزمن" 44.85 " ثانية، ليحقق رقم البطولة الجديد، إلى جانب أفضل رقم شخصي، ويصبح أول عداء يسجل معدلاً تحت حاجز الـ 45 ثانية في البطولة، وحصد العداء القطري محمد كالا الفضية محققاً 45.19 ثانية، ومواطنه يوسف عبدالعزيز البرونزية بزمن قدره 45.58 ثانية.
وجاءت الذهبية الثانية في نهائي سباق 400 متر سيدات عبر العداءة أمينات قمر الدين، مسجلة 52.72 ثانية،" أفضل رقم شخصي جديد"، بينما حصدت الفضية العداءة التايوانية يي سين تشين بزمن قدره 53.16 ثانية، والبرونزية العداءة الهندية نيرو باثاك، بزمن قدره 53.23 ثانية.
كما حققت عداءة منتخبنا الوطني عائشة طارق محمد المركز الخامس، بزمن قدره 54.27 ثانية، بعد منافسة قوية حتى الثواني الأخيرة للسباق مع صاحبة المركز الرابع، العداءة الهندية تاهورا خاتون" 53.93" ثانية.
وقال اتحاد الإمارات لألعاب القوى إن العداء سليمان عبدالرحمن حقق الإنجاز الأبرز في المنافسة بعد تحطيم رقم البطولة، الذي كان مسجلاً باسم الصيني أييليكسيير وومايير" 45.53 " ثانية منذ نسخة 2024، ليضع اسمه في سجل الأرقام القياسية للبطولة القارية.
وقال اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس الاتحاد، إن ذهبيتي منتخبنا الوطني في سباقي 400 متر لفئتي الرجال والسيدات، تجسدان دعم ورعاية القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، واهتمام اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة بتطوير قدرات المنتخبات الوطنية، وتاتي تتويجا لرؤية الاتحاد الاستراتيجية في تأسيس أبطال المستقبل.
وأشار إلى أن الإنجاز يكتسب أهمية كبيرة في ظل مشاركة نخبة الأبطال من الدول الآسيوية العريقة بتاريخها في سباقات ألعاب القوى، كما أنه يؤكد القيمة النوعية لأبطال وبطلات الإمارات، وقدراتهم التنافسية العالية لرفع علم الدولة على منصات التتويج.

