الجمعة 29 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للدراجات» يسجل بصمة البداية في سباق «بوكل دو لا مايين» الفرنسي

«الإمارات للدراجات» يسجل بصمة البداية في سباق «بوكل دو لا مايين» الفرنسي
29 مايو 2026 20:28

باريس (وام)
افتتح فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية مشاركته في سباق "بوكل دو لا مايين " الفرنسي بصورة مثالية، بعدما حقق الدراج الدنماركي يوليوس يوهانسن الفوز بالمرحلة التمهيدية لسباق الزمن، ليمنح الفريق أول انتصار له في السباق ويتصدر الترتيب العام مرتدياً القميص الأصفر.
وقدم يوهانسن أداءً قوياً في المسار القصير والسريع للمرحلة الافتتاحية، متفوقاً على مجموعة من أبرز المتخصصين في سباقات ضد الساعة، ليؤكد جاهزيته ويمنح الفريق بداية مثالية في السباق الممتد على مدار أربعة أيام.
وشهدت المرحلة أيضاً حضوراً مميزاً لزميليه دييجو أوليفيرا وفالنتين كوسنفروي، اللذين أنهيا اليوم ضمن المراكز المتقدمة في الترتيب العام، ما يعزز من فرص فريق الإمارات للمنافسة على اللقب مع انطلاق المراحل التالية.

أخبار ذات صلة
«الإمارات للدراجات» يستعيد الصدارة في سباق جيرو دي إيطاليا
«الإمارات للدرّاجات» يعزّز حضوره في «جيرو دي إيطاليا» بثلاثية نارفايز
الإمارات للدراجات
آخر الأخبار
أتلتيكو ساخراً من مفاوضات برشلونة مع ألفاريز.. أرسلنا فاكساً لضم يامال!
الرياضة
أتلتيكو ساخراً من مفاوضات برشلونة مع ألفاريز.. أرسلنا فاكساً لضم يامال!
اليوم 22:46
فيكتوري يتصدر التجارب الحرة الثانية في جائزة سردينيا للفورمولا-1
الرياضة
فيكتوري يتصدر التجارب الحرة الثانية في جائزة سردينيا للفورمولا-1
اليوم 22:43
الوصل يحافظ على لقب كأس شباب السلة للموسم الثالث
الرياضة
الوصل يحافظ على لقب كأس شباب السلة للموسم الثالث
اليوم 22:15
الشرطة تجري تحقيقات في المدرسة المنكوبة في كينيا
الأخبار العالمية
كينيا: اتهام تلميذات بإشعال حريق في مدرسة أودى بـ16 قتيلا
اليوم 22:04
الكرة النسائية الإماراتية تعزّز الحضور بالصدارة الخليجية والعربية
الرياضة
الكرة النسائية الإماراتية تعزّز الحضور بالصدارة الخليجية والعربية
اليوم 21:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©