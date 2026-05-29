«الإمارات للدراجات» يسجل بصمة البداية في سباق «بوكل دو لا مايين» الفرنسي

باريس (وام)

افتتح فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية مشاركته في سباق "بوكل دو لا مايين " الفرنسي بصورة مثالية، بعدما حقق الدراج الدنماركي يوليوس يوهانسن الفوز بالمرحلة التمهيدية لسباق الزمن، ليمنح الفريق أول انتصار له في السباق ويتصدر الترتيب العام مرتدياً القميص الأصفر.

وقدم يوهانسن أداءً قوياً في المسار القصير والسريع للمرحلة الافتتاحية، متفوقاً على مجموعة من أبرز المتخصصين في سباقات ضد الساعة، ليؤكد جاهزيته ويمنح الفريق بداية مثالية في السباق الممتد على مدار أربعة أيام.

وشهدت المرحلة أيضاً حضوراً مميزاً لزميليه دييجو أوليفيرا وفالنتين كوسنفروي، اللذين أنهيا اليوم ضمن المراكز المتقدمة في الترتيب العام، ما يعزز من فرص فريق الإمارات للمنافسة على اللقب مع انطلاق المراحل التالية.