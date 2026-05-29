الهدّاف «الخامس» يؤكد الجدارة.. لابا كودجو يتوِّج أرقامه التاريخية ببصمة موسم «الثنائية»

معتز الشامي (أبوظبي)

واصل التوجولي لابا كودجو ترسيخ مكانته كواحد من أعظم المهاجمين في تاريخ دوري أدنوك للمحترفين، بعدما أنهى موسم 2025-2026 متربعاً على عرش الهدافين مرة أخرى، ليؤكد أن الحديث عن المهاجم الأبرز في الكرة الإماراتية خلال السنوات الأخيرة يبدأ وينتهي عند اسمه.

المهاجم التوجولي فرض هيمنته التهديفية للموسم الخامس توالياً، في إنجاز استثنائي يعكس حجم الثبات والفاعلية أمام المرمى، بعدما سجل هذا الموسم 25 هدفاً، ليضيفها إلى سجله الذهبي الحافل بالأرقام التاريخية.

وبالعودة إلى حصيلته خلال المواسم الخمسة الأخيرة واصل لابا بسط سيطرته على لقب «الهداف»، إذ حصدها في 5 مواسم منذ مشاركته في أول موسمٍ في 2019-20 (19 هدفاً)، و2021-22 (26) و2022-23 (28) و2024-25 (20) والموسم الحالي بـ25 هدفاً.

وبإضافة أهدافه في موسمي 2020-21 (13 هدفاً) و2023-24 (21 هدفاً) يصل التوجولي إلى 143 أي أكثر بـ48 هدفاً من أي لاعب آخر (علي مبخوت 95 هدفاً)، وخلال 155 مباراة خاضها لابا، ساهم خلالها بـ168 هدفاً (سجل 143 هدفاً وصنع 25 هدفاً).

ما يعني أن احتلاله صدارة الهدافين في آخر 5 مواسم فقط، جعله الرقم الأبرز والأكثر تهديفاً بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه، حيث يأتي السوري عمر خربين ثانياً بـ75 هدفاً، ثم علي مبخوت بـ57 هدفاً، وهو ما يعكس حجم الفارق الذي صنعه مهاجم «الزعيم»، بمعدل مذهل يرسّخ قيمته كأحد أكثر اللاعبين تأثيراً في تاريخ المسابقة.

ولم يكن التفوق فردياً فقط، بل جاء في موسم ذهبي للعين، الذي عرف كيف يستثمر قدرات مهاجمه التاريخي في صناعة الفارق، سواء عبر اللعب المفتوح أو الحسم في المباريات الكبرى.

وفي زمن تتغير فيه الأسماء سريعاً، حافظ لابا على استمراريته كعنوان ثابت للتهديف، ليكتب فصلاً جديداً في قصة مهاجم، تحوّل من مجرد هداف إلى أيقونة تهديفية في تاريخ الدوري الإماراتي، ومع استمرار عطائه، يبدو السؤال المنطقي الآن: إلى أي رقم يمكن أن يصل لابا كودجو؟.

وعن دوره مع الفريق أشاد الصربي فلاديمير إيفيتش مدرب العين بقدرات لابا في أكثر من مناسبة، مشيراً إلى أنه لاعب من طراز مقاتل، ويعرف دائماً طريق المرمى، ويقدم أداءً مميزاً.

وكان لابا قد بدأ الموسم وتحوم حوله شكوكاً في قدرته على الاستمرار، ورغم ذلك أنهى الموسم في الصدارة، ليثبت أنه خلال 7 مواسم مع الزعيم حقق إنجازات غير مسبوقة، وضعته في سجلات التاريخ.

ومن جانب آخر سيكون خيار استمراره موسماً أخر مع الزعيم متاحاً، بينما القرار الأخير لاتفاقه مع شركة الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي سيتم الإعلان خلالها عن موقف أخير للاعب سواء بالبقاء لموسم إضافي أو الانتقال لمحطة أخرى، وإن كانت مؤشرات بقائه حتى الآن هي الأقرب.