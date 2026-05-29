الكرة النسائية الإماراتية تعزّز الحضور بالصدارة الخليجية والعربية

كوالالمبور(وام)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تصنيف مسابقات أندية السيدات لموسم 2025/ 2026، والذي شهد تحقيق الكرة النسائية الإماراتية تقدماً بارزاً بعدما احتلت المركز الـ 12 على مستوى قارة آسيا بإجمالي 34.655 نقطة، لتتصدر بذلك الترتيب خليجياً وعربياً.

واعتمد الاتحاد الآسيوي في التصنيف على نتائج الأندية في البطولات القارية بنسبة 70%، إلى جانب تصنيف المنتخبات الوطنية للسيدات، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، بنسبة 30%، وهو ما عزّز من الحضور الإماراتي القوي على الساحة القارية.