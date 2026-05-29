الوصل يحافظ على لقب كأس شباب السلة للموسم الثالث

علي معالي (دبي)

حافظ فريق شباب الوصل على لقبه بطلاً لكأس الشباب في كرة السلة، للعام الثالث على التوالي بعد الفوز على الشارقة 63-53، في المباراة النهائية التي جرت بينهما على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، وأدارها طاقم تحكيم دولي مكون من محيي الدين خطاب، وسالم الزعابي ومحمد ريان، وراقبها الدولي داوود التميمي.

حضر المباراة، وقام بتتويج البطل والوصيف عبداللطيف الفردان رئيس اتحاد السلة، يرافقه علي الأميري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وخيام عبدالعزيز عضو مجلس إدارة شركة الألعاب، مشرف كرة السلة بنادي الوصل، وأحمد سعيد المدير التنفيذي لإدارة الألعاب الجماعية بنادي الوصل.

من جانبه، أشاد عبداللطيف الفردان بالمستوى الفني الذي ظهر به الفريقان خلال النهائي، مؤكداً أن مسابقات الفئات السنية تمثل الركيزة الأساسية لتطوير اللعبة وصناعة جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلاً.

وقال الفردان:" نشهد تطوراً في مستوى فرق الشباب بفضل العمل الكبير الذي تقوم به الأندية والاهتمام المتواصل بالمواهب، والنهائي عكس روح المنافسة الإيجابية والإمكانات الفنية المميزة للاعبين. نبارك لنادي الوصل تحقيق اللقب، كما نثمن الأداء القوي لفريق الشارقة وكل الفرق المشاركة في البطولة".

وأضاف:" يواصل الاتحاد العمل على دعم مسابقات المراحل السنية باعتبارها الأساس الحقيقي لبناء مستقبل اللعبة، ونسعى دائماً لتوفير بيئة تنافسية تسهم في تطوير اللاعبين وصقل مهاراتهم".