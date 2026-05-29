الجمعة 29 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوصل يحافظ على لقب كأس شباب السلة للموسم الثالث

الوصل يحافظ على لقب كأس شباب السلة للموسم الثالث
29 مايو 2026 22:15

علي معالي (دبي)
حافظ فريق شباب الوصل على لقبه بطلاً لكأس الشباب في كرة السلة، للعام الثالث على التوالي بعد الفوز على الشارقة 63-53، في المباراة النهائية التي جرت بينهما على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، وأدارها طاقم تحكيم دولي مكون من محيي الدين خطاب، وسالم الزعابي ومحمد ريان، وراقبها الدولي داوود التميمي.
حضر المباراة، وقام بتتويج البطل والوصيف عبداللطيف الفردان رئيس اتحاد السلة، يرافقه علي الأميري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وخيام عبدالعزيز عضو مجلس إدارة شركة الألعاب، مشرف كرة السلة بنادي الوصل، وأحمد سعيد المدير التنفيذي لإدارة الألعاب الجماعية بنادي الوصل.
من جانبه، أشاد عبداللطيف الفردان بالمستوى الفني الذي ظهر به الفريقان خلال النهائي، مؤكداً أن مسابقات الفئات السنية تمثل الركيزة الأساسية لتطوير اللعبة وصناعة جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلاً.
وقال الفردان:" نشهد تطوراً في مستوى فرق الشباب بفضل العمل الكبير الذي تقوم به الأندية والاهتمام المتواصل بالمواهب، والنهائي عكس روح المنافسة الإيجابية والإمكانات الفنية المميزة للاعبين. نبارك لنادي الوصل تحقيق اللقب، كما نثمن الأداء القوي لفريق الشارقة وكل الفرق المشاركة في البطولة".
وأضاف:" يواصل الاتحاد العمل على دعم مسابقات المراحل السنية باعتبارها الأساس الحقيقي لبناء مستقبل اللعبة، ونسعى دائماً لتوفير بيئة تنافسية تسهم في تطوير اللاعبين وصقل مهاراتهم".

أخبار ذات صلة
قصائد من الشارقة ووارسو… "أصداء" تفتح حوار الشعر بين العربية والبولندية
إيقاعات الشارقة وفنونها الشعبية تفتح أمام البولنديين نافذة على التراث الإماراتي
الوصل
كأس السلة
الشارقة
آخر الأخبار
أتلتيكو ساخراً من مفاوضات برشلونة مع ألفاريز.. أرسلنا فاكساً لضم يامال!
الرياضة
أتلتيكو ساخراً من مفاوضات برشلونة مع ألفاريز.. أرسلنا فاكساً لضم يامال!
اليوم 22:46
فيكتوري يتصدر التجارب الحرة الثانية في جائزة سردينيا للفورمولا-1
الرياضة
فيكتوري يتصدر التجارب الحرة الثانية في جائزة سردينيا للفورمولا-1
اليوم 22:43
الوصل يحافظ على لقب كأس شباب السلة للموسم الثالث
الرياضة
الوصل يحافظ على لقب كأس شباب السلة للموسم الثالث
اليوم 22:15
الشرطة تجري تحقيقات في المدرسة المنكوبة في كينيا
الأخبار العالمية
كينيا: اتهام تلميذات بإشعال حريق في مدرسة أودى بـ16 قتيلا
اليوم 22:04
الكرة النسائية الإماراتية تعزّز الحضور بالصدارة الخليجية والعربية
الرياضة
الكرة النسائية الإماراتية تعزّز الحضور بالصدارة الخليجية والعربية
اليوم 21:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©