السبت 30 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أتلتيكو ساخراً من مفاوضات برشلونة مع ألفاريز.. أرسلنا فاكساً لضم يامال!

أتلتيكو ساخراً من مفاوضات برشلونة مع ألفاريز.. أرسلنا فاكساً لضم يامال!
29 مايو 2026 22:46

مدريد (أ ف ب)
في سلسلة من التغريدات الساخرة التي نُشرت الجمعة، ردّ أتلتيكو مدريد على الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نافياً تلقّيه أي عرض من نادي برشلونة بشأن مهاجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريز.
وأوضح «روخيبلانكوس» أنه يواجه «الكثير من المعلومات المضللة»، وذلك بعد تقارير إعلامية تحدّثت عن عرض أوّلي رسمي من النادي الكتالوني بقيمة 100 مليون يورو للتعاقد مع بطل العالم 2022.
وقال أتلتيكو في تغريدة ساخرة، استخدم فيها أسلوب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المعروف بتغطية سوق الانتقالات: «هنا نعلن! لقد أرسلنا فاكساً إلى نادي برشلونة بعرضنا للتعاقد مع لامين جمال: أربع تذاكر لحفل باد باني غداً، واشتراك سنوي في صحيفة أي بي سي (وسيلة إعلام انتقدها بشدة رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز)، وكيس من بذور دوّار الشمس».
ثم نشر النادي تغريدتين إضافيتين بنفس الأسلوب الساخر، مرفقتين بصور للنجمين بيدري والبرازيلي رافينيا.
وبحسب الصحافة الإسبانية، تهدف هذه الخطوة إلى تأكيد الموقف الرسمي لأتلتيكو، الذي يعتبر ألفاريز لاعباً «غير قابل للبيع» في الوقت الحالي، رغم استمرار الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة منذ عدة أشهر.
وكان المهاجم الأرجنتيني الدولي قد انضم إلى أتلتيكو عام 2024، قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، مقابل نحو 90 مليون يورو، في حين تشير بعض التقارير إلى أنه يحلم باللعب لبرشلونة للسير على خُطى مواطنه، وأسطورة النادي ليونيل ميسي الذي سيخوض معه الشهر المقبل حملة الدفاع عن لقب كأس العالم.

أخبار ذات صلة
برشلونة يعلن رسمياً ضم أنتوني جوردون
أنتوني جوردون.. خامس بريطاني يلعب لبرشلونة عبر التاريخ
خوليان ألفاريز
لامين يامال
أتلتيكو مدريد
برشلونة
آخر الأخبار
الحجاج يؤدون طوافهم حول الكعبة المشرفة (رويترز)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع
30 مايو 2026
ترامب يتحدث بجوار وزراء الخارجية والدفاع والتجارة والنقل الأميركيين (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: سنستخرج اليورانيوم المخصب من إيران وسندمره
30 مايو 2026
عناصر من الشرطة الدنماركية - أرشيفية
الأخبار العالمية
الاستخبارات الدنماركية تحذر من تصاعد التهديدات المرتبطة بطهران
30 مايو 2026
لاجئات سودانيات في مخيم تولوم للاجئين شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: مهتمون بحل الأزمة السودانية
30 مايو 2026
عناصر إنفاذ القانون في رومانيا تتفقد مسرح سقوط الطائرة المسيرة
الأخبار العالمية
أوروبا و«ناتو»: الحرب الروسية تجاوزت خطاً جديداً
30 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©