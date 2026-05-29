«رولان جاروس» تضرب الرقم لقياسي بـ 28 تدخّلاً للمسعفين خلال يوم واحد

29 مايو 2026 23:01

باريس(أ ف ب)
سجّل المسعفون في بطولة رولان جاروس لكرة المضرب 28 تدخّلاً خلال يوم الثلاثاء، محطّمين الرقم القياسي السابق المسجّل عام 2017 والذي بلغ 25 تدخّلاً في يوم واحد، بحسب ما أفاد المنظّمون الجمعة.
ورغم موجة الحرّ الاستثنائية التي تضرب باريس منذ انطلاق البطولة، شدّد الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب على أن التدخلات لا تتعلق جميعها بالضرورة بالحرارة.
وأوضح ميشيل فرانكو دوران، المسؤول عن خدمة الإطفاء والإسعاف في بطولة فرنسا المفتوحة ثانية البطولات الأربع الكبرى، أن المقصود بـ"التدخل" هو كل مرة يغادر فيها المسعفون مركز الأمن المركزي.
وأشار إلى أن التدخلات قد تشمل علاج موظف في البطولة تعرّض لإصابة، أو إسعاف متفرج تعرض لوعكة صحية، مضيفاً: "نحن نتدخل أولاً مع الجمهور، لكننا أيضاً نساند باقي مكونات البطولة، سواء المعتمدين أو مقدمي الخدمات أو الشركاء".
وخلال الأيام الخمسة الأولى من البطولة، نفّذ المسعفون 116 تدخّلاً. وكانوا قد سجلوا 147 تدخّلاً خلال نسخة عام 2025 كاملة، بما يشمل أسبوع التصفيات وأسبوعي البطولة.
وتوقع المسؤول ذاته أن يتراوح عدد التدخلات في نسخة 2026 بين 200 و230 تدخّلاً، مؤكداً أنه "لن تكون هناك آلاف التدخلات".
وبحسب هيئة الأرصاد الفرنسية، من المتوقع أن تبلغ موجة الحر ذروتها يوم الجمعة مع درجات حرارة تصل إلى 35 درجة مئوية، فيما وُضع إقليم باريس في حالة تأهب برتقالية بسبب الحر منذ يوم الخميس.
وقد تسببت درجات الحرارة التي تجاوزت 30 درجة مئوية بشكل يومي منذ بداية البطولة في 24 مايو في تعرض عدد من اللاعبين لوعكات صحية، من بينهم النرويجي كاسبر رود، إضافة إلى الإيطالي يانيك سينر المصنّف الأول عالمياً الذي ودّع البطولة الخميس من الدور الثاني.

