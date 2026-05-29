السبت 30 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

مورينيو يوقّع عقد تدريب الريال ونجاح بيريز شرط الإعلان

29 مايو 2026 23:14

مدريد/ لندن (د ب أ)
ذكر تقرير إعلامي أن جوزيه مورينيو وقّع على عقد لتدريب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لمدة ثلاثة أعوام.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أنه لن يتم الإعلان رسمياً عن تولي مورينيو تدريب الفريق حتى لما بعد الانتخابات الرئاسية للنادي، والتي ستجرى يوم 7 يونيو.
ومع ذلك، فإن عقد مورينيو «63 عاماً» لن يكون سارياً إلا إذا استمر فلورنتينو بيريز، الرئيس الحالي، في منصبه.
وأعلن بيريز عن الانتخابات خلال مؤتمر صحفي استثنائي في وقت سابق من هذا الشهر، انتقد فيه الصحفيين ورابطة الدوري الإسباني وتحدّث عن «حملة ممنهجة ضده».
ويترأس بيريز «79 عاماً» منصبه منذ عام 2009، وكان رئيساً سابقاً بين عامي 2000 و2006، إلا أنه أشرف على موسمين متتاليين دون تحقيق أي لقب.
يخوض قطب الطاقة المتجددة، إنريكي ريكيلمي، الانتخابات الرئاسية ضد بيريز في أول انتخابات رئاسية تشهد منافسة حقيقية منذ 20 عاماً، مع توقعات بفوز بيريز.
وسيترك مورينيو منصبه كمدرب لبنفيكا، حيث تولى تدريب الفريق في سبتمبر، وقاده لاحتلال المركز الثالث في الدوري البرتغالي هذا الموسم.

