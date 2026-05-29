برشلونة يعلن رسمياً ضم أنتوني جوردون

مدريد(د ب أ)

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون لمدة خمسة أعوام.

وذكر الموقع الرسمي لنادي برشلونة أن جوردون المولود في 24 فبراير 2001 في منطقة كيركديل، إحدى أكثر المناطق العمالية في مدينة ليفربول الإنجليزية، المعروفة بشغفها الكبير بكرة القدم، بات لاعباً في صفوف الفريق.

وبدأ جوردون مسيرته في سن مبكرة داخل أكاديمية ليفربول، نادي طفولته، قبل أن ينتقل في سن الحادية عشرة إلى الغريم التقليدي إيفرتون.

وفي سن السادسة عشرة، خاض جوردون مباراته الأولى مع الفريق الأول لإيفرتون في الدوري الأوروبي، ثم سجل ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما بلغ الثامنة عشرة.

ومنذ تلك اللحظة، ظهرت موهبته بوضوح، إلى جانب الصفات التي رافقته طوال مسيرته الاحترافية.

وبعد أربعة مواسم ونصف مع إيفرتون، تضمنت فترة إعارة إلى بريستون نورث إند، قرر اتخاذ الخطوة التالية في رحلته الكروية.

وبعد أن أصبح عنصراً أساسياً في تشكيلة إيفرتون وساهم في بقاء الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز، انتقل جوردون إلى نيوكاسل يونايتد في يناير 2023، بحثاً عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وفي موسمه الأول مع نيوكاسل، أنهى الموسم برصيد 12 هدفاً و10 تمريرات حاسمة، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في الفريق.