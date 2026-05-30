عدد اليوم
منتخب مصر يعلن قائمة مونديال 2026 النهائية ويستبعد أقطاي

30 مايو 2026 12:08

القاهرة(أ ف ب)
استبعد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مهاجم إنبي الشاب أقطاي عبد الله من القائمة النهائية للفراعنة التي تسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية السبت، استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026 لكرة القدم المقررة بين 11 يونيو و19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وكشف حسن عن قائمة الفراعنة النهائية التي تضم 26 لاعباً والتي ستخوض منافسات المجموعة السابعة مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.
وسيخوض النجم محمد صلاح والحارس محمد الشناوي والجناح محمود حسن "تريزيجيه" كأس العالم للمرة الثانية بعد 2018.
وكان المنتخب المصري قد تغلب على روسيا ودياً الخميس 1-0 على ستاد القاهرة في المباراة الودية الثالثة استعداداً للمونديال، بعد الفوز على السعودية في جدة 4-0 والتعادل مع إسبانيا في برشلونة بدون أهداف في مارس الماضي. ويختتم مبارياته الودية بمواجهة البرازيل في أوهايو بالولايات المتحدة يوم 6 يونيو.
وقال إبراهيم حسن مدير المنتخب: "تطير البعثة السبت إلى ولاية أوهايو الأميركية لخوض معسكر مغلق هناك ينتهي بخوض المباراة الودية الأخيرة أمام البرازيل، ثم يغادر المنتخب في اليوم التالي إلى سبوكين في ولاية واشنطن مقر معسكر المنتخب في المونديال".
وحول استبعاد بعض اللاعبين بالرغم من حصولهم على التأشيرات قال إبراهيم حسن "استخرجنا تأشيرات الولايات المتحدة وكندا لحوالي 50 لاعباً هم قوام القائمة الأولية حتى نكون جاهزين في حالة إصابة أي لاعب أو حدوث أمر طارئ. كل اللاعبين الذين تم استبعادهم كان ذلك لأسباب فنية ولا يوجد خلافات شخصية بين الجهاز الفني وأي لاعب".
وأشار إبراهيم حسن إلى أن الثنائي المصاب محمد حمدي وإسلام عيسى قد يرافق بعثة المنتخب في كأس العالم تكريماً لهما، حيث تعرض حمدي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، فيما تعرض عيسى للإصابة نفسها في مباراة إسبانيا الودية.
وضمت القائمة لمنتخب الفراعنة محمد الشناوي، مصطفى شوبير (الأهلي)، المهدي سليمان (الزمالك)، محمد علاء (الجونة) في حراسة المرمى، ومحمد هاني، ياسر ابراهيم (الأهلي)، طارق علاء (زد)، حمدي فتحي (الوكرة القطري)، رامي ربيعة (العين الإماراتي)، محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي)، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح (الزمالك)، كريم حافظ (بيراميدز) في الدفاع
وفي الوسط، مروان عطية، أحمد سيد "زيزو"، إمام عاشور (الأهلي)، مهند لاشين (بيراميدز)، نبيل عماد "دونجا" (النجمة السعودي)، محمود صابر (زد)، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" (بيراميدز)
و محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي)، هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني)، عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، إبراهيم عادل (نورشيلاند الدنماركي)، حمزة عبد الكريم (برشلونة الإسباني) في الهجوم

