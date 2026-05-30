«الجودو» يعتمد مشاركة 11 لاعباً ولاعبة في بطولة منغوليا

30 مايو 2026 13:00

أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، مشاركة منتخب الإمارات للجودو في بطولة (أولان باتور جراند سلام 2026)، التي ينظّمها الاتحاد المنغولي، بإشراف الاتحاد الدولي، خلال الفترة من 19- 21 يونيو المقبل، بمشاركة 414 لاعباً ولاعبة من 55 دولة.
وتضم قائمة منتخبنا 11 لاعباً ولاعبة في أوزان مختلفة، وهم: سيمون قسطنطين، (وزن تحت 60 كجم)، ونارمند بيان، (تحت 66 كجم)، وناجي يزبيك ومحمد بيك تحت 73 كجم، عمر جاد، وطلال شفيلي (تحت 81 كجم)، وأرام جورجيان، (تحت 90 كجم)، وظفار ظفار كوسوف، تحت 100 كجم، وعمر معروف، (فوق 100 كجم)، وبشيرات خرودي (وزن 52 كجم) واليزا ليتيف تحت 78 كجم.
ويرأس البعثة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، وتضم المدرب فيكتور سيكروف والطاقم المساعد.
من جانبه، أكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، أن بطولة أولان باتور جراند سلام تكتسب أهمية كبيرة في أجندة المنتخب الوطني، الذي يتصدر تصنيف الاتحادات العربية.
وقال: نأمل مواصلة المنتخب لنتائجه الباهرة في مشوار التأهل إلى دورة لوس أنجلوس 2028، وذلك ضمن برنامج الإعداد الاستراتيجي الذي وضعه الاتحاد في بداية الموسم وتضمّن المنافسة في بطولات الجودو الكبرى والمقامة بإشراف الاتحاد الدولي للجودو.

