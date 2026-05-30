السبت 30 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإصابة تبعد وليامز عن مواجهة ثاندر وسبيرز الحاسمة

الإصابة تبعد وليامز عن مواجهة ثاندر وسبيرز الحاسمة
30 مايو 2026 13:33

لوس أنجلوس (أ ف ب)
سيغيب نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر جايلن وليامز عن المواجهة الحاسمة السابعة أمام سان أنتونيو سبيرز في نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، بحسب ما أعلن النادي.
وأوضح التقرير الطبي أن وليامز لن يكون قادراً على المشاركة في مباراة السبت الكبيرة، التي يتحدد على أساسها المتأهل إلى نهائي الدوري، وذلك بسبب شدٍّ في العضلة الخلفية اليسرى.
ويعاني جناح ثاندر البارز من مشكلة في العضلة الخلفية منذ بداية الأدوار الإقصائية.
وكان قد خرج بعد سبع دقائق فقط من المباراة الثانية أمام سبيرز، قبل أن يغيب عن المباريات الثالثة والرابعة والخامسة.
وشارك وليامز لمدة 10 دقائق فقط في الخسارة الثقيلة 118-91 يوم الخميس، ولم يظهر في الربع الأخير.
وأدى سقوط أوكلاهوما سيتي أمام سان أنتونيو إلى تعادل السلسلة، التي تُلعب بنظام الأفضل من سبع مباريات، 3-3، على أن تُقام المباراة الفاصلة النهائية في أوكلاهوما سيتي مساء السبت.
وكان وليامز قد لعب دوراً محورياً في مشوار ثاندر الناجح نحو إحراز لقب الدوري الموسم الماضي.
وسيواجه الفائز في مباراة السبت فريق نيويورك نيكس على لقب هذا العام.
ويقدم نيكس مستويات رائعة، ويتمتع براحة كبيرة بعد أن اكتسح كلاًّ من كليفلاند كافالييرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، محققاً سلسلة من 11 فوزاً متتالياً في طريقه إلى النهائي.

أخبار ذات صلة
جيري لوكاس: جيل نيكس الحالي الأكثر موهبة منذ لقب 1973
«سبيرز ويمبانياما» يفرض مباراة فاصلة سابعة على حامل اللقب
أوكلاهوما سيتي ثاندر
سان أنتونيو سبيرز
دوري السلة الأميركي
آخر الأخبار
رئيس وزراء مالطا وزعيم حزب العمال روبرت أبيلا وزوجته يلوحان لمؤيديهما خلال تجمع انتخابي في العاصمة فاليتا
الأخبار العالمية
انطلاق عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية بمالطا
اليوم 15:30
بذهبيتي عبد القدوس ومريم كريم.. الإمارات ترفع الرصيد في «آسيوية القوى» إلى 5 ميداليات
الرياضة
بذهبيتي عبد القدوس ومريم كريم.. الإمارات ترفع الرصيد في «آسيوية القوى» إلى 5 ميداليات
اليوم 15:17
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
"الخارجية" تنصح مواطني الدولة بعدم السفر إلى 3 دول أفريقية
اليوم 15:15
حتا يحتفل مع جماهيره بثنائية «درع الأولى» وبطاقة الصعود
الرياضة
حتا يحتفل مع جماهيره بثنائية «درع الأولى» وبطاقة الصعود
اليوم 15:15
حكام الإمارات يعزون أمير قطر في وفاة عبدالله بن حمد العطية
علوم الدار
حكام الإمارات يعزون أمير قطر في وفاة عبدالله بن حمد العطية
اليوم 14:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©