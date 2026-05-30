مونزا يعود إلى الأضواء الإيطالية

روما (رويترز)

عاد مونزا إلى دوري ​الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد موسم واحد في الدرجة ⁠الثانية، رغم خسارته 2-صفر من ​كاتانزارو في مباراة ​إياب الملحق ‌التي أقيمت أمس ⁠الجمعة.

وبعد ​انتهاء المواجهة بنتيجة 2-2 في مجموع المباراتين، صعد مونزا إلى دوري ‌الأضواء بفضل احتلاله المركز الثالث في الدرجة الثانية، وهو مركز أعلى من الخامس ​الذي أنهى به كاتانزارو الموسم.

وجاءت عودة مونزا بعد أربع سنوات بالضبط من صعوده لأول ‌مرة إلى الدرجة الأولى ​في عام 2022، عندما كان النادي مملوكاً لسيلفيو بيرلسكوني. واستحوذ بيرلسكوني، رئيس ​وزراء ‌إيطاليا ⁠السابق ‌وقطب الإعلام ‌الذي كان يمتلك نادي ميلان سابقاً، على ⁠مونزا في عام 2018، ​عندما كان ينافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

وباعت عائلة بيرلسكوني مونزا في عام 2025، إلى صندوق بيكيت لاين ​الاستثماري الأميركي.