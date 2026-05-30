مونزا يعود إلى الأضواء الإيطالية

روما (رويترز)
عاد مونزا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد موسم واحد في الدرجة الثانية، رغم خسارته 2-صفر من كاتانزارو في مباراة إياب الملحق التي أقيمت أمس الجمعة.
وبعد انتهاء المواجهة بنتيجة 2-2 في مجموع المباراتين، صعد مونزا إلى دوري الأضواء بفضل احتلاله المركز الثالث في الدرجة الثانية، وهو مركز أعلى من الخامس الذي أنهى به كاتانزارو الموسم.
وجاءت عودة مونزا بعد أربع سنوات بالضبط من صعوده لأول مرة إلى الدرجة الأولى في عام 2022، عندما كان النادي مملوكاً لسيلفيو بيرلسكوني. واستحوذ بيرلسكوني، رئيس وزراء إيطاليا السابق وقطب الإعلام الذي كان يمتلك نادي ميلان سابقاً، على مونزا في عام 2018، عندما كان ينافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.
وباعت عائلة بيرلسكوني مونزا في عام 2025، إلى صندوق بيكيت لاين الاستثماري الأميركي.