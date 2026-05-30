حتا يحتفل مع جماهيره بثنائية «درع الأولى» وبطاقة الصعود

معتصم عبدالله (أبوظبي)

احتفل نادي حتا وجماهيره بإنجاز استثنائي مع ختام موسم 2025-2026، بعدما نجح «الإعصار» في حسم لقب دوري الدرجة الأولى وانتزاع بطاقة التأهل إلى دوري أدنوك للمحترفين للموسم المقبل 2026-2027، إثر فوزه على مجد 3-1 في الجولة الأخيرة، مستفيداً في الوقت ذاته من خسارة منافسه يونايتد أمام الحمرية 0-2.

ورفع حتا رصيده إلى 59 نقطة، لينتزع درع الدوري بفارق نقطة واحدة عن يونايتد الوصيف، ويحقق لقبه الثالث في دوري الدرجة الأولى بعد تتويجه السابق في موسمي 2015-2016 و2022-2023، إلى جانب تأهله الخامس إلى دوري المحترفين.

ويستعد «الإعصار» لتسجيل ظهوره السابع في مواسم دوري المحترفين، بعدما سبق له التواجد بين الكبار في مواسم 2007-2008 و2016-2017 و2017-2018 و2019-2020، إضافة إلى موسمي 2020-2021 و2023-2024، قبل أن ينجح في العودة مجدداً عبر بوابة التتويج بدرع دوري الدرجة الأولى.

وأهدت إدارة النادي والجهازان الفني والإداري واللاعبون الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، وإلى الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا، مؤكدين أن الدعم الكبير الذي يحظى به النادي كان وراء تحقيق هذا الإنجاز.

وقال محمد علي البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا، إن التتويج يمثل ثمرة موسم استثنائي من العمل المتواصل، مؤكداً أن الجميع في النادي كان يضع هدف الصعود إلى دوري المحترفين نصب عينيه منذ بداية الإعداد للموسم.

وأضاف: «نهدي هذا الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة، فما تحقق جاء بعد جهد كبير من الجميع، من مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجماهير».

وتابع: «وصلنا إلى نهائي كأس الاتحاد وقدمنا مستويات مميزة طوال الموسم، ورغم أننا لم نوفق في الفوز بالكأس، فإننا نجحنا في إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة عبر الفوز بدرع الدوري والصعود إلى دوري المحترفين».

وأوضح البدواوي أن الفريق دخل المباراة الأخيرة بهدف واضح يتمثل في تحقيق الفوز فقط دون الالتفات إلى نتائج المنافسين، وقال: «لم نشغل أنفسنا بما يحدث في الملاعب الأخرى، لأن مصيرنا كان بأيدينا، كنا نعلم أن الفوز سيمنحنا الصعود، والحمد لله نجح اللاعبون في إنجاز المهمة بالشكل المطلوب».

وأشار إلى أن فرحة التتويج لن تؤخر انطلاق التحضيرات للموسم المقبل، مؤكداً أن العمل في دوري المحترفين يحتاج إلى جهود مضاعفة، وقال: «سنحتفل اليوم مع جماهيرنا ولاعبينا بهذا الإنجاز المستحق، لكننا سندخل سريعاً في مرحلة الإعداد للموسم الجديد، الصعود خطوة مهمة، لكن التحدي الأكبر يبدأ الآن من أجل بناء فريق قادر على المنافسة في دوري المحترفين».

من جانبه، أكد وليد عبيد، مدرب حتا، أن الفريق استحق اللقب بعد موسم صعب ومليء بالتحديات، مشيراً إلى أن هدف الصعود بالمركز الأول كان حاضراً منذ بداية الموسم.

وقال: «الحمد لله على هذا الإنجاز، اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية وأثبتوا أنهم أبطال، منذ بداية الموسم وضعنا هدف الصعود والتتويج باللقب، ونجحنا في تحقيق ذلك بفضل العمل الجماعي والتضحيات الكبيرة»، وأضاف:«الدوري هذا الموسم كان من أصعب المواسم، والمنافسة استمرت حتى الجولة الأخيرة، لكن اللاعبين أظهروا شخصية قوية وقدرة كبيرة على تجاوز الضغوط والعقبات».

وتابع:«الإدارة عملت منذ الصيف الماضي على توفير كل مقومات النجاح، والجهاز الفني واللاعبون بذلوا جهداً كبيراً طوال الموسم. هذا الإنجاز مستحق لأهالي حتا وجماهير النادي التي وقفت خلف الفريق في جميع الظروف».

وأشار عبيد إلى أن الفريق ركز على الفوز في الجولة الأخيرة دون انتظار نتائج المنافسين، وقال:«كنا نؤمن بأن الفوز هو الطريق لتحقيق الهدف، لم ننشغل بنتائج الفرق الأخرى، وكان تركيزنا بالكامل على تقديم أفضل ما لدينا داخل الملعب، والحمد لله جاءت النهاية كما تمنينا».

وأكد أن ما تحقق هو نتيجة طبيعية للعمل الجاد، مضيفاً: «كل من يعمل بإخلاص ويضحي من أجل هدفه يستحق أن يجني ثمرة جهده. اللاعبون قدموا موسماً رائعاً ويستحقون كل التقدير على ما قدموه».

بدوره، وصف حسن إبراهيم قائد حتا مشاعر التتويج بأنها خيالية، وقال: «نبارك لشيوخنا وإدارة النادي وجماهير حتا وكل من وقف مع الفريق، الموسم كان صعباً وشهد الكثير من التحديات، لكننا بقينا متماسكين حتى النهاية وحققنا ما كنا نحلم به».

وأضاف:«كنا نرغب أيضاً في إسعاد الجماهير بعد خسارة نهائي كأس الاتحاد، والحمد لله نجحنا في تعويضهم بأفضل طريقة ممكنة من خلال التتويج بالدوري والصعود للمحترفين».

من جهته، أكد عبدالله كاظم لاعب حتا أن الفريق استحق اللقب بعد موسم شاق، وقال:«تعبنا كثيراً طوال الموسم، وكانت المنافسة قوية حتى الجولة الأخيرة. الجميع بذل جهداً كبيراً، والحمد لله توجنا العمل باللقب والصعود».

أما أنيس كريمي، لاعب «الإعصار» فأشار إلى أن الإنجاز هو ثمرة عمل امتد لموسمين، وقال:«ما تحقق اليوم لم يكن نتيجة موسم واحد فقط، بل ثمرة عمل متواصل منذ الموسم الماضي. نجحنا في بناء فريق قوي ومجموعة متجانسة، والحمد لله جاءت المكافأة بالتتويج والصعود».