بذهبيتي عبد القدوس ومريم كريم.. الإمارات ترفع الرصيد في «آسيوية القوى» إلى 5 ميداليات

معتز الشامي (أبوظبي)

واصلت بعثة منتخبنا لألعاب القوى تألقها في بطولة آسيا الثانية والعشرين لألعاب القوى تحت 20 عاماً والمقامة في هونج كونج، حيث أضافت العداءة مريم كريم ذهبية جديدة للإمارات ضمن منافسات سباق 400 متر حواجز للسيدات، بزمن بلغ 56.93 ثانية، محققة أفضل رقم شخصي لها، لتقود الإمارات إلى منصة التتويج في واحدة من أقوى مسابقات البطولة.

وجاءت العداءة تشن-يو ليو من الصين تايبيه في المركز الثاني لتحصد الميدالية الفضية بزمن 59.46 ثانية، بينما نالت الكازاخستانية مارغريتا كوسينوفا الميدالية البرونزية بزمن 1:01.06 دقيقة، محققة أفضل رقم شخصي لها أيضاً.

وقدمت مريم كريم أداءً مميزاً طوال السباق، محافظة على إيقاعها بين الحواجز حتى خط النهاية، لتمنح الإمارات إنجازاً قارياً جديداً، يؤكد تطور ألعاب القوى الإماراتية على مستوى الفئات العمرية.

كما توج عبد القدوس أحمد لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى بالذهبية الرابعة عبر سباق 200 م.

وبذلك تصل بعثة منتخبنا إلى الميدالية الخامسة في البطولة، حيث سبق أن حققت البعثة ذهبيتين عبر سليمان عبدالرحمن صاحب ذهبية سباق 400 متر رجال وأمينات قمر الدين في نفس السباق للسيدات، وبرونزية عن طريق سلمى هيثم المري في المطرقة للسيدات.