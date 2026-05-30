سلة النصر بطل كأس نائب رئيس الدولة بالفوز على شباب الأهلي

علي معالي (دبي)

توِّج فريق النصر بلقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، بعد الفوز في المباراة النهائية 89-86، على شباب الأهلي، في المباراة التي جرت بينهما على صالة نادي الأهلي في الممزر، ليحقق «العميد» اللقب للمرة السابعة في تاريخه.

وجاءت المباراة متميزة وتليق بنهاية موسم رجال السلة، وسط حضور أشعل الحماس في المدرجات.

توَّج البطل والوصيف، عبداللطيف الفردان، رئيس اتحاد كرة السلة، وعبدالرزاق الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، وسالم بن علي، عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، مشرف قطاع كرة السلة.

وقاد المدرب المصري حسام الوكيل «العميد» إلى تحقيق اللقب الثاني هذا الموسم.

انتهى الشوط الأول بتقدم النصر 59-42، بفضل تألق أكثر من لاعب، منهم الأميركي ستون الذي سجل 24 نقطة، وهو أفضل لاعب في صفوف الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تراجع النصر، وأظهر شباب الأهلي قوته، وقلّص الفارق في بعض الأوقات إلى نقطتين بفضل التألق الكبير من واشنطن، الذي ظهر بشكل مميز للغاية، في الوقت الذي نجح فيه «الفرسان» في الرقابة الجيدة على ستون، ولكن مامادو ندياي نجح في أن يخطف ثلاثية في آخر 11 ثانية، لينهي تعادل الفريقين 86-86، لينجح العميد في التفوق 89/ 86.