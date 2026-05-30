السبت 30 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«رولان جاروس» تفرض مواجهة حامية على سابالينكا وأوساكا

«رولان جاروس» تفرض مواجهة حامية على سابالينكا وأوساكا
30 مايو 2026 20:25

باريس(أ ف ب)
تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالمياً، واليابانية نعومي أوساكا السادسة عشرة السبت، لمواجهة حامية في الدور ثمن النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب.
وتغلبت سابالينكا بسهولة على الأسترالية داريا كاساتكينا 6-0 و7-5 في 76 دقيقة فقط، لتحجز بطاقتها إلى الدور الرابع، في حين واصلت أوساكا "لمعانها" في باريس، رغم معاناتها للفوز على الأميركية المراهقة إيفا يوفيتش 7-6 (7/5) و6-7 (3/7) و6-4.
وبعد فوزها الساحق في المجموعة الأولى، تأخرت سابالينكا في بداية الثانية أمام منافستها المصنفة 53 عالمياً، قبل أن تعود بقوة.
وقالت ابنة الـ 28 عاماً على أرض الملعب "كنت سعيدة في اللحظات الصعبة، لم أستسلم أبداً"، وذلك في اليوم الأخير من موجة الحر التي اجتاحت باريس منذ بداية بطولة رولان جاروس.
وبهذا الفوز، ضمنت البيلاروسية مواجهة مع أوساكا، الفائزة بأربعة ألقاب كبرى.
وفازت كل من سابالينكا وأوساكا بلقبين في أستراليا المفتوحة ومثلهما في الولايات المتحدة المفتوحة حتى الآن.
تغلبت البيلاروسية على اليابانية مرتين هذا الموسم، لكن أوساكا فازت في مباراتهما الوحيدة في البطولات الكبرى، وذلك في الدور ذاته من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2018، في طريقها لإحراز باكورة ألقابها في الجراند سلام.

أخبار ذات صلة
الأغطية واللوحات الإعلانية تضع «رولان جاروس» في مرمى الانتقادات
فونسيكا ينهي أحلام ديوكوفيتش في «رولان جاروس»
أرينا سابالينكا
نعومي أوساكا
رولان جاروس
آخر الأخبار
السعودية: موسم الحج لم يشهد تهديدا صحيا
الأخبار العالمية
السعودية: موسم الحج لم يشهد تهديدا صحيا
اليوم 22:19
شعار شركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
"أنثروبيك" الأكبر قيمة بين شركات الذكاء الاصطناعي
اليوم 21:41
سفن في مضيق هرمز
الأخبار العالمية
أميركا: عطلنا سفينة تجارية حاولت كسر الحصار على إيران
اليوم 21:22
البطائح بطلاً لدوري كرة قدم الصالات
الرياضة
البطائح بطلاً لدوري كرة قدم الصالات
اليوم 21:08
جنود أميركيون في ألمانيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقرير: أميركا تعتزم تسريع سحب قواتها من أوروبا
اليوم 21:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©