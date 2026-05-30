«رولان جاروس» تفرض مواجهة حامية على سابالينكا وأوساكا

تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالمياً، واليابانية نعومي أوساكا السادسة عشرة السبت، لمواجهة حامية في الدور ثمن النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب.

وتغلبت سابالينكا بسهولة على الأسترالية داريا كاساتكينا 6-0 و7-5 في 76 دقيقة فقط، لتحجز بطاقتها إلى الدور الرابع، في حين واصلت أوساكا "لمعانها" في باريس، رغم معاناتها للفوز على الأميركية المراهقة إيفا يوفيتش 7-6 (7/5) و6-7 (3/7) و6-4.

وبعد فوزها الساحق في المجموعة الأولى، تأخرت سابالينكا في بداية الثانية أمام منافستها المصنفة 53 عالمياً، قبل أن تعود بقوة.

وقالت ابنة الـ 28 عاماً على أرض الملعب "كنت سعيدة في اللحظات الصعبة، لم أستسلم أبداً"، وذلك في اليوم الأخير من موجة الحر التي اجتاحت باريس منذ بداية بطولة رولان جاروس.

وبهذا الفوز، ضمنت البيلاروسية مواجهة مع أوساكا، الفائزة بأربعة ألقاب كبرى.

وفازت كل من سابالينكا وأوساكا بلقبين في أستراليا المفتوحة ومثلهما في الولايات المتحدة المفتوحة حتى الآن.

تغلبت البيلاروسية على اليابانية مرتين هذا الموسم، لكن أوساكا فازت في مباراتهما الوحيدة في البطولات الكبرى، وذلك في الدور ذاته من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2018، في طريقها لإحراز باكورة ألقابها في الجراند سلام.