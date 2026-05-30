منتخب «القوى» يحصد «الذهبية» الخامسة في «آسيوية هونج كونج»

أضاف منتخبنا الوطني لألعاب القوى الذهبية الخامسة في بطولة آسيا الـ 22 تحت 20 عاماً، التي تحتضنها هونج كونج حتى الأول من يونيو المقبل، ليرفع رصيده إلى 6 ميداليات، بواقع 5 ذهبيات وبرونزية.

وتوج منتخبنا الوطني بالمركز الأول في نهائي التتابع المختلط 4×400 متر بزمن قدره 3:18.81 دقيقة، محققاً رقماً قياسياً جديداً لبطولة آسيا، إضافة إلى تسجيله أفضل رقم عالمي للموسم لفئة تحت 20 عاماً، وحصد منتخب تايبيه الصينية الفضية بزمن قدره 3:23.92 دقيقة، ومنتخب سريلانكا البرونزية بـ 3:28.66 دقيقة.

وأكد راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أن الإنجاز الذهبي الجديد جاء عبر الرباعي سعيد شعيب عمر، وأمينات قمر الدين، وسليمان عبدالرحمن، ومريم كريم، بعد أداء استثنائي مكنهم من التفوق على جميع المنتخبات المشاركة، ليحطموا الرقم القياسي السابق للبطولة.