الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب «القوى» يحصد «الذهبية» الخامسة في «آسيوية هونج كونج»

منتخب «القوى» يحصد «الذهبية» الخامسة في «آسيوية هونج كونج»
30 مايو 2026 22:26

منغوليا (وام)

أخبار ذات صلة
بذهبيتي عبد القدوس ومريم كريم.. الإمارات ترفع الرصيد في «آسيوية القوى» إلى 5 ميداليات
ذهبيتان للإمارات في بطولة آسيا لألعاب القوى بهونج كونج

أضاف منتخبنا الوطني لألعاب القوى الذهبية الخامسة في بطولة آسيا الـ 22 تحت 20 عاماً، التي تحتضنها هونج كونج حتى الأول من يونيو المقبل، ليرفع رصيده إلى 6 ميداليات، بواقع 5 ذهبيات وبرونزية.
وتوج منتخبنا الوطني بالمركز الأول في نهائي التتابع المختلط 4×400 متر بزمن قدره 3:18.81 دقيقة، محققاً رقماً قياسياً جديداً لبطولة آسيا، إضافة إلى تسجيله أفضل رقم عالمي للموسم لفئة تحت 20 عاماً، وحصد منتخب تايبيه الصينية الفضية بزمن قدره 3:23.92 دقيقة، ومنتخب سريلانكا البرونزية بـ 3:28.66 دقيقة.
وأكد راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أن الإنجاز الذهبي الجديد جاء عبر الرباعي سعيد شعيب عمر، وأمينات قمر الدين، وسليمان عبدالرحمن، ومريم كريم، بعد أداء استثنائي مكنهم من التفوق على جميع المنتخبات المشاركة، ليحطموا الرقم القياسي السابق للبطولة.

منتخب ألعاب القوى
بطولة آسيا
آخر الأخبار
"لجنة متابعة أسعار الوقود" تعتمد الأسعار لشهر يونيو
علوم الدار
"لجنة متابعة أسعار الوقود" تعتمد الأسعار لشهر يونيو
31 مايو 2026
البابا ليو الرابع عشر
الأخبار العالمية
بابا الفاتيكان يوجه دعوة من أجل السلام
31 مايو 2026
بطاقة إقامة دائمة في أميركا
الأخبار العالمية
أميركا تتراجع عن قرار يتعلق بطلبات الإقامة الدائمة
31 مايو 2026
مدير منظمة الصحة العالمية (وسط الصورة) يقوم بزيارة ميدانية لبؤرة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
"الصحة العالمية" توجه نداء لسكان بؤرة تفشي إيبولا
اليوم 23:44
«الترجيحية» تخذل أرسنال وتهدي سان جيرمان لقب الأبطال
الرياضة
«الترجيحية» تخذل أرسنال وتهدي سان جيرمان لقب الأبطال
اليوم 23:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©