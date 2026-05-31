الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شباب الأهلي والشارقة يسيطران على ألقاب كأس الاتحاد للكوميتيه

شباب الأهلي والشارقة يسيطران على ألقاب كأس الاتحاد للكوميتيه
31 مايو 2026 14:00

 
علي معالي (الشارقة)
أُسدل الستار على منافسات موسم الكاراتيه 2025-2026 بإقامة بطولتي كأس الاتحاد للكاراتيه لفرق الكوميتيه، وبطولة أصحاب الإرادة الأولى لأصحاب الهمم، على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، وشهدت البطولتان مشاركة 168 لاعباً ولاعبة يمثّلون 9 أندية ومراكز رياضية، إلى جانب 47 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم يمثّلون 8 أندية ومراكز رياضية.
وسلّطت بطولة أصحاب الإرادة الأولى لأصحاب الهمم الضوء على القدرات الفنية والروح القتالية العالية التي يتمتع بها اللاعبون واللاعبات، حيث قدّم المشاركون مستويات مميزة نالت إشادة الحضور، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد برياضة أصحاب الهمم ودمجهم في المشهد الرياضي بصورة أوسع، وفرض نادي شباب الأهلي هيمنته على مسابقات الإناث بعد تتويجه بكؤوس فئات الناشئات والآنسات والسيدات، إلى جانب حصوله على درع التفوق العام لفئات «الفتيات والناشئات والآنسات والسيدات».
وفي المقابل، واصل نادي الشارقة تألقه في منافسات الذكور بعدما حصد ألقاب فئات الناشئين والشباب والرجال، لينال درع التفوق العام لفئات «الأشبال والناشئين والشباب والرجال»، مؤكداً صدارته خلال الموسم الحالي.
وشهدت نهائيات الرجال والسيدات مستويات فنية قوية ومواجهات حماسية نالت إعجاب الجماهير وأولياء الأمور الذين حرصوا على متابعة ختام الموسم.
وحضر حفل الختام المهندس مروان سنكل، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، والمهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، يتقدمهم إبراهيم النعيمي، رئيس لجنة المسابقات، وأحمد سالم باصليب، نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، كما شهد المنافسات المهندس سليمان الهاجري، رئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري، المدير الفني، والحكم الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام.
وقام الاتحاد بتكريم الأجهزة الفنية المتميزة للموسم، حيث حلّ نادي شباب الأهلي في المركز الأول، وتبعه شرطة دبي ثم نادي الفجيرة للفنون القتالية، ثم أكاديمية ماجمادور لفئة الإناث، ونال نادي الشارقة المركز الأول ثم شباب الأهلي ونادي الذيد وكلباء في فئة الذكور، كما تم تكريم إبراهيم النعيمي، رئيس لجنة المسابقات، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد، والحكم الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام، إلى جانب تكريم الحكمين الدوليين رادوكو دوفجانيوك وهاني العمايميه كأفضل حكمين خلال الموسم.
كما تم تكريم أمل شهاب أحمد ثاني من نادي شباب الأهلي كإدارية متميزة، والمدرب أحمد الغزالي من نادي الفجيرة المدرب المتميز، ودارين محمد موافي المتطوعة المتميزة.

أخبار ذات صلة
سلطان القاسمي يشهد حفل تخريج طلبة أكاديمية الفنون الأدائية بجامعة الفنون في الشارقة
أحمد العامري: الشارقة تعزّز حضور الثقافة الإماراتية عربياً وعالمياً
الكاراتيه
اتحاد التايكواندو والكارتيه
بطولة الكاتا والكوميتيه
شباب الأهلي
الشارقة
آخر الأخبار
سلطان القاسمي
علوم الدار
سلطان القاسمي يشهد حفل تخريج طلبة أكاديمية الفنون الأدائية بجامعة الفنون في الشارقة
اليوم 15:42
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش ينظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين
علوم الدار
المستشفى الإماراتي العائم بالعريش ينظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين
اليوم 15:31
"ببلش هير" تختتم مشاركتها الأولى في " وارسو لكتاب" بتأكيد حضور المرأة في صناعة النشر عالمياً
علوم الدار
"ببلش هير" تختتم مشاركتها الأولى في " وارسو لكتاب" بتأكيد حضور المرأة في صناعة النشر عالمياً
اليوم 15:27
2000 شخص من عائلة «ساليفان» يحطِّمون رقماً قياسياً في إيرلندا
الترفيه
2000 شخص من عائلة «ساليفان» يحطِّمون رقماً قياسياً في إيرلندا
اليوم 15:11
"الشارقة للآثار" تستعرض تجربتها في حماية وتوثيق التراث الثقافي في "وارسو للكتاب"
التعليم والمعرفة
"الشارقة للآثار" تستعرض تجربتها في حماية وتوثيق التراث الثقافي في "وارسو للكتاب"
اليوم 15:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©