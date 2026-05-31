حارس مرمى يفعل العجب في ليلة لقب الكونكاكاف

31 مايو 2026 11:33

المكسيك (أ ف ب)
تُوِّج ديبورتيفو تولوكا بلقب دوري أبطال كونكاكاف لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على مواطنه المكسيكي تيجريس أونال بركلات الترجيح.
وكان حارس مرمى تولوكا لويس جارسيا بطل اللقاء، بعدما تصدّى لركلة حاسمة نفّذها خوانخو بوراتا، ليمنح فريقه الفوز 6-5 في ركلات الترجيح.
وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 بعد الوقتين الأصلي والإضافي، في مواجهة جمعت فريقين من الدوري المكسيكي (ليجا إم إكس).
ويُعد هذا التتويج الأول لتولوكا في البطولة منذ إحرازه اللقب عام 2003، في المسابقة الأهم للأندية في أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي.
وجاء تألق جارسيا في ركلات الترجيح تتويجاً لأدائه اللافت، إذ أبقى فريقه في أجواء المباراة خلال الوقتين الأصلي والإضافي بسلسلة من التصديات المذهلة حرم بها تيجريس من التسجيل.
ومن بين أبرز لحظاته، تصدٍّ مزدوج متأخر في الوقت الأصلي، أولاً لرأسية من رومولو، ثم لمحاولة قريبة من البديل الفرنسي المخضرم أندريه-بيار جينياك، ما ترك لاعبي تيجريس يهزّون رؤوسهم دهشة.
وصمد تولوكا أمام الضغط، قبل أن يفتتح التسجيل في الشوط الإضافي الأول عبر البديل خورخي دياس في الدقيقة 104.
وتسلّم دياز تمريرة من فرناندو آرسي، ودار مبتعداً عن دفاع تيجريس، قبل أن يُطلق تسديدة أرضية قوية سكنت الشباك، متجاوزة الحارس ناهويل جوسمان، الدولي الأرجنتيني السابق.
وبدا أن الهدف سيكون كافياً لحسم اللقب، لكن جماهير تولوكا في ملعب نيميسيو دييس خيّم عليها الصمت في الدقيقة 114، عندما أدرك تيجريس التعادل برأسية عالية من المدافع البرازيلي جواكيم.
وقاد ذلك إلى ركلات الترجيح، التي لم تخلُ بدورها من التوتر بالنسبة لتولوكا، بعدما تصدّى جوسمان لركلة فرانكو روميرو التي كانت كفيلة بحسم المباراة، في وقت كان فيه أصحاب الأرض متقدمين 4-3.
وعادل تيجريس النتيجة عبر دييجو لاينيس لتصبح 4-4 وتنتقل الركلات إلى مرحلة الموت المفاجئ، لكن الفريق الزائر كان أول من أخفق، بعدما أنقذ جارسيا محاولة ضعيفة من بوراتا.

5.3 مليار درهم إيرادات "طرق دبي" عبر القنوات الرقمية في 2025
إنريكي وزيدان.. هنالك 10 مفارقات في «الإنجاز الأوروبي»
"أمازون" تطلق 29 قمراً اصطناعياً جديداً للإنترنت الفضائي
سان جيرمان يتفوّق على ميلان وبرشلونة واليونايتد في «الشامبيونزليج»
عفواً.. إنه «زمن العرب» في الكرة الأوروبية
