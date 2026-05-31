أنشيلوتي: نيمار جاهز لكأس العالم وليس لدينا نيّة لاستبداله



ريو دي جانيرو (رويترز)

قال كارلو أنشيلوتي، مدرب البرازيل، إن نيمار يتعافى بشكل جيد من إصابة في ربلة الساق، ​وقد يكون جاهزاً للمشاركة في المباراة الافتتاحية لفريقه في كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل.

وتم استدعاء نيمار للمنتخب ⁠هذا الشهر، رغم أنه لم يكن ضمن خطط أنشيلوتي ​خلال العام الذي قضاه المدرب الإيطالي ​على ‌رأس الإدارة الفنية للمنتخب البرازيلي.

واستُبعد مهاجم ⁠سانتوس، ​الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفاً في 128 مباراة، من المباريات الودية ضد بنما ومصر من قِبل الاتحاد البرازيلي للعبة بسبب إصابة في ‌ربلة الساق يوم الخميس الماضي.

وقال أنشيلوتي للصحفيين قبل مباراة البرازيل مع بنما: «قبل الإعلان عن تشكيلة الفريق، تلقينا تقريراً من سانتوس يفيد ​بأن اللاعب يعاني من مشكلة بسيطة عبارة عن بعض التورم، تركنا سانتوس يتعامل مع الأمر، تم استدعاء نيمار لأنه، من وجهة نظر الجهاز الفني، كان لا بدّ من استدعائه، و​تولّى الاتحاد البرازيلي مسؤولية حالة نيمار وهذا ما قمنا به. نحن ندير عملية تعافي نيمار. نعتقد أنه سيتعافى في أسرع وقت ممكن».

أضاف: «إنه يعمل ​جيدا وفي ‌حالة ⁠معنوية جيدة.. نعتقد أنه سيكون جاهزاً للمباراة ‌الأولى في كأس العالم. إذا لم يكن جاهزاً للمباراة الأولى فسيكون جاهزا ⁠للثانية، لذلك ليس لدينا أي نيّة على ​الإطلاق لاستبدال أي لاعب».

وستواجه البرازيل، التي تسعى للفوز بلقبها السادس في كأس العالم لتعزيز رقمها القياسي، المغرب وهايتي واسكتلندا في المجموعة الثالثة من البطولة التي ستقام في أميركا الشمالية في الفترة ​من 11 يونيو إلى 19 يوليو ​المقبلين.