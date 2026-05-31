«دبي فيوتشر» يطارد كأس الذهب في رويال آسكوت



عصام السيد (أبوظبي)

يدخل نجم جودلفين «دبي فيوتشر»، بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، سباق كأس الذهب في مهرجان رويال آسكوت وهو في قمة مستواه، فيما يثق الفارس ديفيد بروبرت بأن هناك المزيد من التألق قادم، بعد أن أصبح أحد أكبر الفائزين بسباقات الفئة المصنّفة في بريطانيا، وحقق الحصان البالغ من العمر 10 سنوات مفاجأة مدوية بفوزه بنسبة 28-1 في سانداون.

ويعتقد الفارس ديفيد بروبرت أن الحصان «دبي فيوتشر» لا يزال لديه الكثير ليقدمه قبل مشاركته المحتملة في كأس الذهب، بعد فوزه في سباق هنري الثاني ستيكس من الفئة الثالثة.

وقال المدرب الفائز سعيد بن سرور: «من خلال تدريباته الصباحية، اعتقدت أن لديه فرصة جيدة للفوز بهذا السباق، عندما رأيته يتقدم بشكل ممتاز خلال آخر 200 متر، قلت: حسناً، سيفوز».أضاف: «لقد كانت قيادة ديفيد جيدة، لكنه يعرفه جيداً الآن، سيقوده في كأس آسكوت الذهبي، وستكون هذه مشاركته التالية، حيث قدم أداءً جيداً فيها من قبل».

وأصبح هذا الحصان البالغ من العمر عشر سنوات سادس جواد فقط يبلغ من العمر عشر سنوات أو أكثر يفوز بسباق بريطاني من الفئة المصنفة منذ عام 1988، والأول منذ فوز «تيك كوفر» بسباق ويرلد تروفي ستيكس قبل تسع سنوات.

واستفاد «دبي فيوتشر» من قلة السرعة وتفوّق على المرشح الأوفر حظاً «سويت ويليام» بنسبة 8-11 بفارق ضئيل تحت قيادة بروبرت بنسبة 28-1، منهياً بذلك سلسلة من ستة سباقات خاسرة تعود إلى أبريل 2025، عندما فاز بكأس دبي الذهبي من الفئة الثانية في ميدان.

وينحدر نسل «دبي فيوتشر» من «دباوي» وأمه هي «إنجاز» ابنة «ستريت كراي»، ويبلغ تصنيفه 109 أرطال، وحقق 10 انتصارات من إجمالي 39 مشاركة جمع خلالها مكاسب مالية قدرها 1.862.607 جنيهات إسترلينية.