العين بطلاً لكأس السوبر تحت 16 سنة



دبي (الاتحاد)

تُوِّج فريق العين بلقب بطولة كأس السوبر تحت 16 سنة، بعد فوزه على نادي الإمارات بثلاثة أهداف لهدف على استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، سجّل أهداف العين محمد جاولا، وصالح عدنان، وخالد حفظ الله، بينما سجّل هدف الإمارات يوسف رمضان.

وقام يحيى خلف المطروشي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات، بتتويج اللاعبين والجهاز الفني والإداري لفريق العين بالميداليات الذهبية وكأس بطولة السوبر تحت 16 سنة.

كما تُوج فريق العين (أ) بطلاً لبطولة كأس الإمارات تحت 14 سنة للموسم 2025-2026، بعد فوزه على فريق الوحدة (3-1) في المباراة النهائية على ملعب نادي النصر (2)، سجّل أهداف العين آدم بوقرة، وعمر مؤمن، وكيداليو سا، فيما سجّل هدف الوحدة خالد منصور.

شهد المباراة وقام بالتتويج حمد أحمد المزروعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حيثُ سلّم الجهاز الفني والإداري واللاعبين في فريق العين (أ) الميداليات الذهبية وكأس البطولة.

حقق فريق العين (أ) الفوز على فرسان هيسبانيا (5-0) والوصل (2-1) والبطائح (5-0) وشباب الأهلي (2-1) في مرحلة دور المجموعات، وتأهل للنهائي عقب فوزه على الإمارات (2-1).